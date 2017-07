Transporte gratuito para universitários vai mudar e restringir benefício

A partir do próximo ano, não serão todos

os estudantes que terão direito à gratuidade

Este pode ser o último ano em que a administração de Santa Cruz do Rio Pardo vai bancar todos os custos do transporte de universitários que estudam em outras cidades — Marília, Bauru, Jacarezinho e Ourinhos. Cerca de 1.000 estudantes utilizam o benefício desde 2014, quando ele foi instituído pelo prefeito Otacílio Assis (PSB). Foi, na verdade, o cumprimento de uma promessa feita na campanha eleitoral de 2012.

Hoje, segundo o prefeito — que está em férias até o próximo dia 10 —, a realidade do País é outra. Até 2012, a prefeitura subsidiava parcialmente o transporte de universitários, feito por uma empresa de ônibus particular. Na época, os 500 estudantes pagavam 45% dos custos. Otacílio assumiu o governo em 2013 e prometeu a gratuidade a partir do ano seguinte.

O problema é que o benefício provocou um aumento no número de universitários. Hoje, aproximadamente 1.000 alunos viajam para cidades da região em busca do diploma superior. Além disso, dobrou o número de ônibus e alguns horários diurnos foram criados. Em termos de despesas, os custos quadruplicaram.

No ano passado, durante a campanha eleitoral, Otacílio sinalizou que a administração não suportaria mais bancar o transporte de todos os alunos e que o sistema deveria ser modificado.

Em estudos

O prefeito, na verdade, já encaminhou o caso à Procuradoria do governo e ao setor de Finanças para analisar quais as possíveis mudanças no sistema de transporte universitário. Segundo ele, a gratuidade será mantida até o final deste ano, mas em 2018 nem todos vão viajar de graça.

Um projeto com as novas medidas deverá ser remetido à Câmara nas próximas semanas. Aparentemente não haverá problemas para aprovação.

“O número de alunos sempre vai aumentar, pois não haverá faculdades na cidade para todos. No entanto, os recursos são finitos”, explicou.

A recessão econômica, com a queda na arrecadação, também é outro problema. Segundo o prefeito, o curioso é que, na crise, aumenta o número de estudantes. “Muitos procuram estudar para fazer concursos”, explicou. Para Otacílio, se a economia estivesse forte, com pleno emprego, o número de estudantes fatalmente seria menor.

Alternativas

A administração estuda várias alternativas para minimizar os custos do transporte de universitários. Uma delas deverá ser uma espécie de renda familiar baseada na trajetória do aluno. “Estamos estudando um sistema de cotas, onde muitos continuariam com a gratuidade”, disse o prefeito.

O sistema que poderá adotado leva em conta se o aluno estudou o segundo grau em escolas particulares. A medida ainda leva em conta que o aluno pode ter cursado o pré ou o primeiro grau em instituição particular devido à falta de vagas em creches ou porque a família tinha outras condições financeira na época.

“Estamos analisando conceder o transporte gratuito para todos os alunos que cursaram o segundo grau no ensino público. Mas aqueles que vieram de escolas particulares deverão pagar. Só ainda não sabemos exatamente a porcentagem”, explicou o prefeito. As bolsas de estudo também serão analisadas caso a caso.

Outro critério que pode ser adotado é um período mínimo de residência em Santa Cruz, que a princípio será de dois anos. É que técnicos da secretaria de Educação detectaram problemas com estudantes de outros municípios da região que se mudaram para Santa Cruz somente para ter o transporte gratuito.

Houve casos, inclusive, de alunos que forneceram endereço falso em Santa Cruz, mas que pegavam o ônibus no trevo da rodovia. O veículo foi proibido de parar fora dos pontos tradicionais e, neste caso, o aluno perdeu a vaga.

O critério de renda familiar foi descartado porque há casos em que o pai é rico e o filho comprova renda menor e “prova” que é emancipado. “Existem situações em que o filho trabalha na empresa do pai, com salários baixos. Pela renda do estudante, ele tem direito ao transporte gratuito, embora seja de família rica”, explicou Otacílio.

Outro problema é a fila pelas vagas do transporte, que todos os anos levam famílias a pernoitarem no ginásio de esportes em busca das senhas. Apesar das críticas, o prefeito sustenta que não há outra solução. “Se anunciarmos a retirada da senha antecipadamente na secretaria, a fila vai apenas mudar de lugar”, disse. “Mas é apenas uma vez por ano e, na verdade, a molecada se diverte”, avaliou.

No entanto, o novo sistema de transporte universitário será implantado em 2018 em caráter experimental. No decorrer do ano, quando falhas forem detectadas, podem ocorrer novas mudanças.