Artigo de Geraldo Machado – Edição de 02/07/2017

“Por una cabeza”

Geraldo Machado

“Quántos desengaños,

/ por una cabeza”…

Tango – Música de Carlos Gardel,

Letra de Alfredo Lê Pêra (1935)

1935! A década de 30 em sua plenitude; a minha geração dourando os seus melhores dias! Menino da roça, eu tinha poucas avenças com a música da cidade. Na casa do meu avô, onde me coube nascer, havia um gramofone RCA Victor. Mudamos para a nossa casa, e meu pai comprou uma vitrola RCA Victor, e eu me senti vitorioso. Poucos discos – arranhados, rachados e gagos. Em 1927, nos meus sete anos, por falta de escolas rurais, fui morar com a minha avó materna e um casal de tios em Jaú, onde fiz o curso primário. Lá conheci o cinema, ainda mudo e em preto e branco. Junto à tela de pano, dois músicos (piano e violino) animavam as sessões com valsas de Zequinha de Abreu e tangos argentinos, muito em voga. Pela primeira vez, ouvi “La cumparsita” — talvez o meu último tango em Jaú. Voltei para casa e fiquei dois anos sem escola, no ponto-morto, entre duas revoluções e mais a crise do café. Meu pai tinha cinco filhos para educar — onde, como? Só em 1933 eu iniciei a peregrinação (correndo ceca e meca e olivais de Santarém), a começar por Botucatu. A minha geração foi formada sem mídia, mas com o cinema. Nos intervalos das sessões tocavam tangos: “Mano a mano”, “Cuesta abajo”, e a voz porteña de Gardel ecoava pela serra, pelo ar frio da noite estrelada, de um céu incomparável — um dossel azul sobre a cidade dos “bons ares”. Nos dois clubes de danças, a orquestra do Afonso Liguori, nas “brincadeiras” e nos bailes de formatura e gala, só tocava tangos a pedido. Desagradava aos moços estudantes, que preferiam os boleros de Gregório Barrios, e foxes de Cole Porter. Era romântica essa geração — lia a revista “O Cruzeiro”. Hoje lê a “Veja”, que fala dos aloprados. Muito mais tarde, Marlon Brando e Al Pacino — em “’Ultimo tango em Paris” e “Perfume de mulher” acordaram o tango do sono — ou do coma. Steven Spielberg, no filme “A lista de Schindler” lembrou Gardel e o tango “Por una cabeza”, muito bonito, por sinal.

Do tango para o rap eu perdi o compasso da existência: não sei se fiquei, se sou, se fui. Não me engajei na “terceira-idade”, perdi o passo, esse final de oração estimulante: “…a ressurreição da carne e a vida eterna — amém”, dividido entre o lúdico e o ilusório.

O meu saudoso amigo José Maria Santos foi o primeiro a surpreender-me com a apreciação do meu primeiro artigo publicado no Jornal da Divisa de Ourinhos, em 13/03/1998. Insistiu no convite para escrever para o DEBATE. Apresentou-me a Neusa Fleury, que era secretária da Cultura de Santa Cruz. Disse que — a seu ver — meus artigos tinham “começo, meio e fim”. Hoje não posso decepcionar a memória desse bom e fiel amigo, que está bem mais alto do que o céu frio da serra de Botucatu. Vou esquecer o tango: “Adiós pampa mía”, “Corrientes, três, quatro, ocho”. Deixo o Plata e volto às margens do nosso rio Pardo, ao bairro do Ingá onde, noutros tempos, tive um belo sítio. No outro lado, à margem direita do rio, a “Água das Pedras”, bairro do município de Santa Cruz. Nesse bairro ainda existe uma capela e, naquele tempo, um alambique de pinga. Uma suavizava a alma; o outro inebriava as fibras. Havia uma balsa e o seu balseiro, atravessando de barranco a barranco, unindo os bairros. O Ingá era uma comunidade de sitiantes minifundiários pobres. Viviam de uma agricultura decadente, da lavoura de alfafa em terreno erodido, caído para o rio, sujo de enxurradas que o deixavam mais pardo. Morava no bairro, nascida ali, uma preta velha, de boa alma, forjada pela capela e o alambique. Parteira de ofício; curandeira eficaz pra toda a hora. Fumava no pito, benzia as crianças impaludadas, rezava terços. Seu marido, o Rafaé, velho mais perrengue que ela, fazia jacás de taquara e, estando à toa, pescava pacus no Pardo. Moravam num casebre tosco, coberto de sapé. Viviam da ajuda dos sitiantes. Corações brandos, mãos pródigas. J.J. Rousseau já dizia: “A miséria não consiste na privação das coisas, mas na necessidade que sentimos dela”. Era o que passava o par de velhos. Chico Geraldo, sitiante mais forte do bairro, quando matava uma capivara que pastava o seu arrozal da vargem não esquecia da Nhá Zabé, e mandava um filho levar um quarto da caça pra ela. A parteira não cobrava os seus trabalhos. Receitava um xarope de pinga e arruda com açúcar às parturientes e, de volta, levava pra choça uma torrada de café; uma cozinhada de feijão e uma socada de arroz em casca para o pilão. A cegonha choca do Ingá tinha a carapinha branca de garça sempre coberta com um lenço limpo, preso por um nó na nuca.

Um belo dia, um morador do bairro matou um novilho para vender a carne na vizinhança no sábado. A cabeça do boi ele deu para o casal de velhinhos. Agradecidos, felizes — por uma cabeça. Com danado esforço, pelos chifres, foi a cabeça para cima dum toco, no chão batido, varrido à vassoura de guanxuma, do terreiro, sob um sol de arrebentar mamona, no pino do meio dia. Nhá Zabé passou a mão numa faca cega de corte, e foi logo à tarefa de descarnar o osso. Guardou uma parte da carne esfolada no sal. Outro tanto foi para o varal de roupas, ao sol, pendurado. De tempo em tempo, a benzedeira tomava um trago de pinga da caneca ali, à sombra estreita do beiral do rancho. Atordoada do sol e da cachaça, Nhá Zabé, ao fim e a todo custa, franzina de braços, débil das pernas, queria guardar a cabeça do novilho, pelos chifres, na gaveta do armário velho e desengonçado. Afora o fogão de taipa e a mesa cambaia, o armário compunha a cozinha sem trens, cheirando a gordura, ranço e fuligem. Naquele osso esfolado, dentro dele, sobrava ainda o miolo. A piranha aguçada, a velha parteira salivava uma boa e apurada sopa, só no olhar para a carcaça. Andava enjoada de escamar os pacus; estava farta até do cheiro de colesterol da carne das capivaras do compadre Chico Geraldo. Via na panela areada, um caldo apimentado à cumari, e a barriga flácida de parteira de pobres fora da miséria. Nhô Rafaé não tirava os olhos do cachorro: “Passa Marengo! Mardiçoado, morto de fome…”

Conheci Nhá Zabé e Nhô Rafaé. Este, de calça arregaçada, arrancava minhocas a enxadão no meu brejo, atrás de iscas. Vendi o sítio do Ingá e até hoje não me arrependo: penso no que caberia para mim naquele minifúndio. “Como o alfaiate da esquina, que costura de graça e ainda dá a linha”, disse Cervantes. Esse alfaiate “quixotava”, mas Nhá Zabé, coitava, rezava o “crem’dospadre” e receitava pinga com arruda. Essa cegonha com plumas de anhuma e cabeça branca de penas morreu. Nhô Rafaé cansou de fazer balaios e pescar pacu no rio Pardo. Foi pro céu, subiu enrolado numa fralda, penduradinho no bico da cegonha, levinho, de volta com um recado meu para o Zé Maria (dos santos): aqui tudo tem começo, meio e fim. Você tinha razão.