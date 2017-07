Cartas – Edição de 02/07/2017

Controvérsias

Em quase tudo da vida elas existem, às vezes uma, duas ou mais.

Caiu-me em mãos via rede social, através do Pedroti, mecânico em Ourinhos, um conto com o nome de “O valioso tempo dos maduros”. Uns o atribuem a Mário de Andrade e outros a Ricardo Gondim com outro título, “O tempo que foge”. O primeiro, de Mário, é da Semana da Arte Moderna de 1922. Entretanto, a mensagem é a mesma, independente do titulo e do autor que a escreve. O conteúdo é o mesmo e me atingiu em cheio.

“Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora, tenho mais passado que futuro”. Tudo isto para alegria de muitos e tristeza de outros.

Com exceção da bacia de frutas, uma das cerejas e outra das jabuticabas, como já citei, a mensagem é a mesma, independente da fruta. Todas foram chupadas em excesso e, quando se percebeu o fim delas, passou-se a roer o caroço.

Boa lição de vida, não acham? Muitos são assim, se esbaldam para saciar-se e depois acham apenas o caroço para se alimentar. Falam ambos, qual seja o autor, que não têm mais tempo para lidar com mediocridades. Também penso assim. São várias as citações do texto, independente da autoria. Cito apenas o que mais me atingiu, para que não se configure um plagio. “Já também não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis da vida alheia (transcrição)”.

As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos e não tenho tempo para rótulos, quero apenas a essência.

“Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana; que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Caminhar perto das coisas e pessoas de verdade, o essencial faz a vida valer a pena e, para mim, basta o essencial” (transcrição).

Como disse no início, muito existe de contraditório na vida. Sou um exemplo clássico. Licenciei-me em Pedagogia, Psicologia, Professor Universitário no “Sedes Sapientiae”. Por opção própria, tornei-me comerciante de veículos, de onde amarguei 6 cirurgias cardíacas.

Às vezes até me perguntam se EU ERA PROFESSOR. Resposta eminente: EU SOU! Ninguém me caçou o diploma. Não exerço o magistério por opção própria, para não misturar-me com a mediocridade dominante.

Citando o enunciado, estou deixando o comércio, concluindo que tenho “mais tempo de passado glorioso, do que um futuro incerto”. Com vestígios aparentes do “alemãozinho”, estou me retirando com a glória de ter sido o melhor. Já me basta.

Daí servir este, para evitar as perguntas cretinas de “porque estou parando” e aí digo, “porque quero”, e a outra cretinice de “porque alugar a Jeral”. Volto a responder com a sabedoria do ditado, que “quem faz pergunta idiota recebe resposta cretina”, “porque o prédio é meu”. Assim esta registrado no CRIA.

Aprendi a Literatura e as Letras, a partir de sábios mestres, onde destaco Dona Luci Santana e o glorioso Flor do Lácio.

Os pendores de articulista devo ao Sérgio do DEBATE que me aceitou e publicou-me como tal na sessão “Cartas” do jornal. Mas nunca aprendi, por opção, também, digitalizar, apesar de ser excelente datilógrafo. Não consegui me transferir para o computador.

Para tal, sempre uso a digitação de experts no ramo, a função esta atualmente desempenhada por Talia Carvalho.

Como único descendente à altura do casal Bene e Major, meus pais legítimos, de quem não roubei nada nem em vida nem pós-morte e ainda para eles pago a manutenção da moradia eterna, de seus restos mortais. Ah, o anel de formatura da Bene, presente do pai e avô Chico Paula, é assunto para o próximo artigo.

Sendo só para o momento, dato e raso.

— Professor Eduardo Tasha Gonçalvez (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Agradecimentos

O excelentíssimo deputado estadual Ricardo Madalena, através do ofício AL/RM 490/2017, do último dia 20 de junho, teceu elogiosas considerações à nossa Orquestra de Câmara Santa Cruz por sua apresentação em cerimônia de casamento, no último dia 10 de junho. Ademais, o ilustre deputado enalteceu o funcionamento do “Projeto Orquestra de Câmara” que, além de dar formação musical a crianças e jovens de nossos bairros de Santa Cruz do Rio Pardo, vem contribuindo efetivamente pela Cultura em nossa cidade e região.

Ao deputado Ricardo Madalena, nossos agradecimentos pela carinhosa manifestação e pela sensibilidade social e cultural.

— Prof. José Magalli F. Junqueira, responsável técnico e artístico do “Projeto Orquestra de Câmara Santa Cruz” (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Alzheimer, a epidemia

O governo dos Estados Unidos da América está preocupado com a doença de Alzheimer, de acordo com o relatório anual da “Alzheimer’s Association”, divulgado dias atrás. Neste ano, a cada 66 segundos um americano irá desenvolver a doença. E até 2050, esse número deverá dobrar, um doente a cada 33 segundos. E essa tendência deve ser repetida em todo o mundo. Em 2016, o “World Alzheimer’s Report” estimou que 47 milhões de pessoas em todo o mundo tinham demência.

Um novo relatório da “Alzheimer’s Disease International” traz o estudo de pesquisadores do King’s College London e da London School of Economics and Political Science (LSE) que revela que a maioria das pessoas com demência ainda não recebeu um diagnóstico, e muito menos cuidados de saúde abrangentes e contínuos.

Noventa por cento das pessoas com demência estão em países de baixa e média renda. Metade das pessoas com demência em países de alta renda ainda não foram diagnosticadas. E estima-se que o número de pessoas diagnosticadas deverá triplicar até 2050. E o pior, enquanto que nos últimos 15 anos as mortes por doença cardíaca, o assassino número 1 dos americanos, diminuíram 14%, as mortes por HIV diminuíram em 54%, as mortes por acidente vascular cerebral em 21% e as mortes por câncer de próstata em 9%, em suma, as mortes causadas pelas principais doenças estão diminuindo, exceto as mortes causadas pela doença de Alzheimer que tiveram um aumento de 89%.

Aquelas doenças diminuíram graças a muitos investimentos em pesquisas que produziram tratamentos ou mesmo a cura. O problema principal do Alzheimer é o financiamento. Há muitos estudos sobre a doença, especialmente estudos genéticos, mas não há fundos suficientes para criar tratamentos.

O custo para a sociedade é crescente, em 2017, os custos totais para cuidar dos que vivem com doença de Alzheimer e outras demências atingiram US$ 259 bilhões. Para os Planos de Saúde, o Alzheimer já consome um em de cada cinco dólares do Medicare / Medicaid. Para a próxima década, estima-se que será um em cada três, ou seja, com esses custos, a doença de Alzheimer colapsará o Medicare / Medicaid.

A doença ainda afetará a força de trabalho e a economia. Cada família afetada terá que cuidar dos doentes em casa, além de se ausentar no trabalho para levar os doentes ao médico. E há ainda o custo oculto dos cuidados não remunerados, em 2016, estima-se em 18,2 bilhões de horas de assistência não paga, uma contribuição para a nação avaliada em US$ 230 bilhões.

A doença de Alzheimer é uma epidemia e o sistema de saúde não está preparado para apoiar os cuidadores. O custo da doença é uma realidade que logo afetará todos, dizem os especialistas. Muitos pensam que o Alzheimer não os afeta por não ser velho ou por não ter um doente na família, julga não ser seu problema. Porém é certo que se você tem cérebro, corre risco da doença. E com expectativa de viver até os 85 anos, quase metade terá a doença e a outra metade será cuidadora. Ninguém está imune.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Rato e ratoeira

Negligenciar perigos é próprio da sociedade individualista, sem a visão do todo. Muitos seriam os fatos que aqui poderia narrar, provando essa atitude tipicamente humana, onde os problemas de um não interessam à grande maioria. Estes, que resolvam quem os têm. A mim, bastam os meus. Essa insensibilidade com a vida do outro é fonte de muitas desgraças comunitárias. Diria até serem motivadoras dos grandes conflitos pelos quais a humanidade já passou, pois que a indiferença ao sofrimento de um único membro pode proporcionar o colapso do organismo humano do qual fazemos parte. A dor de um exige sempre a solidariedade do outro. A fome, idem. A ameaça contra a vida, também. Assim, sucessivamente, tudo o que afeta um corpo vivo, afeta a saúde do corpo.

Linguagem rebuscada de ativistas sociais – pode concluir alguém. Conversa de comunistas, diz outro. Ou visão utópica de pregadores religiosos, dirão muitos. Isso não me demove da ideia de abordar esse assunto, aqui de maneira generalizada, posto que esse diga respeito ao mundo em que vivemos. Recentemente, vimos o dirigente de uma Nação evoluída quebrar o trato que, a longas penas, se estabeleceu entre grande número de nações desenvolvidas. O pacto era: administrar com maiores responsabilidades nossas explorações dos recursos naturais que temos, baixando ao máximo as emissões de gases poluidores. Mas a prepotência de um dá as costas à preocupação da maioria. Será este um mastodonte indiferente à fragilidade dos muitos ratinhos ao redor?

Explico a questão. Um ratinho, observando tudo o que o fazendeiro trazia para casa, surpreendeu-se com um artefato diferente. Uma ratoeira. Logo percebeu o perigo que esta representava para sua vida. Assustado, correu pela fazenda a anunciar a existência daquela ameaça. Uma ratoeira! O fazendeiro havia adquirido uma armadilha que lhe poderia ser fatal. A galinha desdenhou a ameaça. Que mal isso lhe poderia causar? O porco deu de ombros, concluindo ser este um problema dos ratos, não dos suínos. A vaca ironizou, pois poderia destruir a pequena armadilha com uma simples patada. Abatido, o rato voltou para seu buraco. Então, naquela noite, ouviu-se o desarmar da ratoeira. Acordada com o barulho, a dona da casa correu a ver se finalmente se livrara de uma das ratazanas da casa. Mas não. Era uma infeliz cobra aprisionada pelo rabo, que se defendeu picando a mulher do fazendeiro. Esta foi logo hospitalizada, mas voltou febril. Para ajudar na sua convalescência, o fazendeiro matou a galinha e lhe preparou uma canja. Os amigos da família, solidários, vieram para uma visita à enferma. Foi preciso matar o porco para alimentar os amigos. Mas o veneno continuou sua ação maléfica e a mulher não resistiu. Para o velório, ao qual grande número de pessoas e familiares compareceu, foi preciso matar a vaca…

Eis a fábula dos dias atuais. Estamos ironizando as ameaças contra a vida dos mais fracos; estamos negligenciando a responsabilidade coletiva, onde cada elemento tem seu valor e cada armadilha pode provocar uma hecatombe; pomos em risco não só a vida de um, mas de todos. Quando uma ratoeira se arma, a harmonia de uma casa se rompe. Diria Jesus: “Até agora falei a vocês através de comparações. Está chegando a hora em que não falarei mais”… (Jo 16, 25).

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

O impopular Temer

O impopular presidente Michel Temer passará para a historia da frágil republica como o primeiro presidente denunciado por corrupção passiva e obstrução da justiça, onde os ilícitos que deram origem foram a primeira parcela dos R$ 500 mil carregados na mala por Rodrigo Rocha Loures, cujo destino final seria o Palacio Jaburu.

A vergonha maior foi a traição do presidente ao Povo Brasileiro, cujos 15 milhões de desempregados sofrem em seus lares. E ele, dentro do Palácio, insiste em dizer que não existe comprovação alguma do ilícito da mala.

Senhor presidente, o senhor não precisava disso. Como jurista, traiu a confiança do seu Povo, que já vinha de um sofrimento dos responsáveis pelo Mensalão e Petrolão.

Lamentavelmente o senhor manchou seu diploma e não respeitou seu juramento à Bíblia Sagrada. Carregará a denúncia, com fotos e fatos, por toda sua vida.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Foto do Leitor”

O casarão da praça

Leônidas Camarinha

— O prédio de três pavimentos na praça Leônidas Camarinha, na esquina com a travessa Manoel Herculano, ao lado do Centro Cultural Special Dog, foi construído no início do século passado. A foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro está sem data, mas mostra a construção do edifício, o mais alto prédio particular da época. O logradouro se chamava Praça da República. Certamente a foto foi tirada da casa do coronel Moyses Nelli, onde hoje é o Centro Cultural.