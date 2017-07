Coluna de João Zanata Neto – Edição de 02/07/2017

Vontade e confiança

João Zanata Neto *

Aquela frase mais essencial aos nossos anseios é sempre inesperada. Diante dela hesitamos, mas ela é irresistível e nos inunda com um jorro de emoções.

Ando a buscá-la em todos os momentos, aqui e acolá, esperando ouvi-la. Mas, ela se esconde na rotina, vagando sorrateiramente entre a rudeza de todos. Ela é das flores o aroma mais sutil e há quem não a perceba.

Ando desconsolado e desanimado. A felicidade que expresso é conveniente. É que me entristece o entristecer. Sou o criador dos momentos felizes, mas onde está a verdadeira alegria, pois estas minhas são bolhas de sabão? Um sopro apenas e tudo estoura e o que sobra são os pingos da minha lamúria.

Mas é possível ainda ser feliz? O que não falta é a felicidade alheia que por empréstimo me torna alegre. A felicidade é um beijo no coração e faz até cócegas.

Ando furtando as bolhas alheias, mas elas estouram como as minhas. Que mão leve e afável queria ter para que pouse em minha mão uma pequena bolha de sabão. Seria o guardião eterno desta sublime euforia. Seria um relicário dedicado desta alegoria.

Na película translúcida e matizada, os boreais efusos cintilam as íris embriagadas, mas quem sabe dissimulam tensões de uma equação que não quer se igualar?

Aquela frase universal aos nossos desejos é sempre primordial. Diante dela há sentido em tudo, mas ela é insofismável e ilumina a mente mais obscura.

Ando a pelejá-la em todos os pensamentos, aqui e acolá, esperando que ela surja. Mas ela perpassa desapercebida nas divagações, vagando inaudível entre as estranhezas do mundo. Ela é das soluções a mais singela que não se deixa conhecer a qualquer um.

Ando desiludido e acabrunhado. A felicidade que manifesto é comovente. Não ter um mínimo de alegria é desconfortante. Sei que brota em mim uma doce e inocente alegria, mas onde está a euforia inegável, pois só há a saudade daquela vivacidade? Em um lampejo tudo se consome e o que resta são as cinzas das minhas incertezas.

Mas, é impossível ser feliz? O que não falta é desencanto, mas por uma cisma inarredável insisto em sorrir. O sorriso é um beijo na alma e faz até chorar.

Ando refutando toda e qualquer infelicidade, doando as minhas últimas gotas de alegria. Que pensamentos leves e afáveis queria ter para repousar minhas cogitações no remanso das esperanças. Seria o guardião eterno deste sublime sonho. Um relicário dedicado desta confiança.

Na verve lúcida e briosa, os pensamentos ebulem as verdades veladas, mas quem sabe estão a idealizar uma utopia que não quer se realizar?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.