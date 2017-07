Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 02/07/2017

Três vezes Flávio

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Tem gente que sofre para escolher nome de filho. Existem até livros no mercado para amenizar esse sofrimento. Quem não compra livro, quebra o galho com as sugestões de amigos e parentes. O meu palpite de hoje é Flávio, ainda que eu não tenha tido um irmão, um primo, ou tio com esse nome robusto.

O primeiro Flávio que conheci era mais novo do que eu, isso naquela idade em que dois anos faz muita diferença. A irmã do Flávio era a musa das nossas serenatas e, ao invés de jogarem um balde de água fria na minha cabeça, seus pais me chamaram para ensiná-lo a tocar violão. Foi durante o último ano que vivi na casa de meus pais. No Natal, o Flavio Pavani ainda não tinha aprendido a tocar nada, assim como eu não tinha conseguido ao menos pegar na mão da sua irmã. Ela regulava comigo na timidez e na idade: 16 anos.

Por três longas décadas que hoje me parecem curtas como as últimas férias, tive um cunhado chamado Flávio. De sobrenome Ferrari, era alegre, empreendedor e um excelente papo. Otimista, achava que a Terra absorve todos os equívocos e crimes ambientais praticados pelo homem. Supersticioso, dizimou o riquíssimo orquidário da sua esposa quando se convenceu de que a ruina financeira ou o fracasso matrimonial advém em grande parte do fato de se ter orquídeas em casa. Quanta saudade ainda sinto dele, morto sem avisar ninguém aos 56 anos de idade.

Depois que perdi minha casa com tudo o que havia dentro dela num episódio pluviométrico, algumas pessoas me presenteiam com livros e discos com que tento minimizar a imagem daquelas estantes vazias. Uma dessas boas almas é o Flávio Bittencourt, genro do Pedrinho do Bazar. Flávio é corpulento, tem altura para pivô de basquete, já deve ter netos, mas continua com uma alma de criança. É um menino grande, como o Antonio Maria. Um belo dia, ele chegou baldeando do porta malas do seu carro para a minha casa uns duzentos long plays. Além do excelente estado de conservação, o que chamou minha atenção foi o gosto, a preferência musical do Flávio. E bastou-me olhar um a um para imaginar como deve ter sido a sua vida com aquela trilha sonora.

Ali estava, de novo em minhas mãos, o “Chico Buarque – volume 3”, o disco que tem “Roda Viva”, que ele certamente ouvia na pick up do Centro Acadêmico na hora do intervalo. Os do Geraldo Vandré, com que nos iludíamos com a história de flores vencendo canhões. A trilha da novela Gabriela, onde mais do que a beleza da Sonia Braga, a música do Dori Caymmi me contaminou para sempre. Os discos feitos por Toquinho para encantar as crianças de quase 40 anos atrás. E aquele do Vinícius que nos ensinou a declamar o “Soneto de Fidelidade”. Elis, Bethânia, Gal, Nara,Taiguara, Tom Jobim… E duas obras primas, o “Construção” do Chico, e o “Clube da Esquina” do Milton, que então fiquei sabendo que um dia tivemos em comum. O Flávio e eu, assim como milhares de brasileirinhos que economizavam muito para no fim do mês comprar um long play pra levar embaladinho pra casa, e deixar rodar nos finais de semana, nas noites ainda vazias da nossa juventude, sem imaginar que aquilo viria pra sempre com a gente – até o fim.

Estou aqui hoje fazendo campanha para que coloquem mais Flávios no mundo, ou pelo menos em português. Quem sabe assim a vida tenha mais graça amanhã.