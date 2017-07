Coluna “Dicas” – Edição de 02/07/2017

Brincalhão

Depois de fazer uma brincadeira que irritou o delegado de polícia, o prefeito Otacílio Assis (PSB) continua com o humor fiado, não poupando nem a si mesmo. Na véspera de sair de férias, Otacílio voltou a brincar com o caso Sueli Feitosa. “Vou deixar o Dito no meu lugar porque ouvi dizer que vão prender o prefeito”, afirmou.

Condenação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) manteve o julgamento que considerou irregulares as contas da Codesan do exercício de 2013. A decisão saiu na semana passada e pode tornar inelegível o ex-presidente Eduardo Blumer.

Protesto

Mediadores e conciliadores do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) de Santa Cruz do Rio Pardo, o popular “Pequenas Causas”, fizeram um protesto na última sexta-feira, 1º, para reclamar da falta de remuneração. Uma lei federal que determina o pagamento entrou em vigor há dois anos, mas somente o Estado de São Paulo se recusa a remunerar os técnicos.

Recursos

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou recurso à Associação Esportiva Santacruzense e outros réus — dentre eles o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) —, condenados por fraude em repasses ao clube de futebol. Por outro, a ex-secretária de Saúde, condenada com a anulação da aposentadoria por acumulação ilegal de cargos no governo Mira, foi autorizada a apresentar recurso pelo mesmo tribunal. O processo dela agora será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília.

“Psiu”

Ao vencer um torneio paradesportivo, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) recebeu uma moção de congratulações da Câmara, apresentada pelo governista Cristiano de Miranda (PSB), que enalteceu o fato do atleta divulgar o nome da cidade em competições. Entretanto, alguns vereadores receberam a informação de que “Psiu” competiu por outro município. “Se for verdadeiro, a moção será cassada”, disse um parlamentar sobre o impasse.

Pioneira

A rádio comunitária 104 FM deverá receber uma moção de congratulações da Câmara pelos 11 anos de atividades, completados no mês passado. A lembrança, do vereador Cristiano de Miranda (PSB), é oportuna, pois a emissora, além de ser a primeira comunitária oficialmente registrada, é a única que transmite ao vivo as sessões da Câmara. E de graça.

Atentado em residência

A casa dos historiadores Celso Prado e Junko Sato Prado sofreu um pequeno atentado na manhã do último domingo. Uma bomba foi jogada num dos cômodos da residência e, além de assustar a família, provocou pequenos danos. A perícia da Polícia Civil esteve na casa e recolheu os fragmentos do artefato. Uma hora depois, ainda havia fumaça. O caso está sendo investigado.

“Coisas de Política”

Ônibus errado

Aquele vereador era amante de uma boa cachaça. De vez em quando, exagerava nas doses. Certo dia, após uma sessão um tanto quanto prolongada, saiu da Câmara com a “garganta seca”. Parou no bar da esquina e mandou ver numa cachaça “da boa”. Depois de praticamente esvaziar a garrafa, foi para o ponto de ônibus pretendendo ir para sua casa.

Acontece que, com a vista embaralhada, entrou no ônibus errado. Assim, ficou girando pela cidade tentando pegar o ônibus circular certo, até que o reconheceu. Sentou-se ao lado de um senhor que logo percebeu a embriaguez do vereador e viu a oportunidade de dar-lhe alguns conselhos:

— Olha, senhor vereador… Você deveria abandonar este vício, pois saiba que do jeito que está indo, ainda acabará chegando ao inferno.

Veio, então, a súbita e inesperada resposta:

— Mas não é possível!!! Quer ver que eu peguei o ônibus errado, de novo!