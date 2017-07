Concerto ‘didático’ encanta alunos do ‘Colégio Camões’

Apresentação de orquestra do Centro Cultural Special Dog foi segunda-feira

Na tarde de segunda-feira, 25, a orquestra de cordas do Centro Cultural Special Dog se apresentou aos alunos do Colégio Camões, de Santa Cruz do Rio Pardo. Foi um concerto diferente, batizado de “Didático”, onde os alunos interagem com os músicos e aprendem características dos instrumentos e um pouco da história musical.

Um aluno da próprio escola chegou a “reger” a orquestra por alguns minutos, o que descontraiu o público formado exclusivamente por professores e alunos do “Camões”.

Segundo Juliana Manfrin, gerente administrativa do Centro Cultural Special Dog, foi a segunda apresentação da orquestra. A primeira foi na escola Sesi, também em Santa Cruz do Rio Pardo. Nas duas ocasiões, o sistema inovador do concerto encantou o público.

Juliana explicou que o Centro Cultural possui professores da Escola de Música de Tatuí, onde existe projeto semelhante. “Então tivemos a vontade de implantar também em Santa Cruz do Rio Pardo e agendar apresentações em escolas”, explicou.

Já existem outras três escolas interessadas em receber o “Concerto Didático”. Para a gerente do Centro Cultural Special Dog, a iniciativa também incentiva o dom musical nos estudantes de Santa Cruz do Rio Pardo. “Na verdade, culturalmente falando, os alunos não têm acesso à qualidade da música clássica. Então, nosso objetivo é trabalhar neste sentido com a comunidade”, afirmou.

