Prefeitura já cobrou taxa por cada aparelho de TV

Imagine um fiscal entrando nas residências para verificar o número de aparelhos de TV e calcular a cobrança de uma taxa. Pois em 1971 o município chegou a criar uma “Taxa de Televisão” cujo valor incidiria sobre cada aparelho instalado no território de Santa Cruz do Rio Pardo. A renda era para a manutenção da torre de retransmissão dos sinais.

Hoje comum em praticamente todos os lares brasileiros, a televisão já foi uma peça destinada apenas às famílias mais abastadas. Os primeiros aparelhos vinham acoplados a móveis requintados que costumavam decorar salas de residências de luxo. O problema era o sinal, que praticamente não existia no interior do Brasil. Em 1958 o presidente Juscelino Kubitschek outorgou a concessão para a TV Bauru (atual TV Tem, afiliada da Rede Globo), que entrou no ar em julho de 1959. Foi a primeira emissora de televisão do interior em toda a América Latina.

Mas em Santa Cruz o sinal só começou a aparecer no início da década seguinte. A primeira transmissão — bastante rudimentar, por sinal — aconteceu nas dependências da antiga loja “Santa Cruz Elétrica”, que acabava de ser vendida pelo então prefeito eleito Carlos Queiroz em 1963. Os novos donos encontraram estoques de fogões, geladeiras, centenas de aparelhos de rádio e uma única televisão. Ninguém comprava a TV, já que só transmitia chuviscos.

Foi aí que os sócios da loja resolveram construir uma antena de 40 metros para conseguir pegar imagens precárias da TV Coroados, do Paraná. Foi uma festa e a loja ficava lotada de gente querendo ver a novidade.

Anos depois, o Rotary Club de Santa Cruz, através do dentista Clélio Zanoni e com apoio do deputado federal Sylvestre Ferraz Egreja (de Ipaussu), promoveu uma campanha de arrecadação na cidade destinada à compra de equipamentos para retransmitir a imagem da TV Excelsior. A televisão finalmente se popularizou em toda a região.

Taxa curiosa

Em meados dos anos 1960 a TV começou a ditar o glamour da sociedade, mas as despesas eram grandes. O então prefeito Onofre Rosa de Oliveira criou, em março de 1971, a “Taxa de Televisão” para cobrir as despesas de manutenção do Sermutel — Serviço Municipal de Televisão. Claro que hoje esta cobrança seria flagrantemente inconstitucional. Entretanto, há notícias de que a taxa vigorou durante pelo menos dois anos.

A curiosa cobrança — estipulada em Cr$ 2,50 por aparelho instalado e em funcionamento dentro do território do município — era lançada a todo proprietário de televisor. Em 1973, outro prefeito, Joaquim Severino Martins, revogou o valor da taxa e determinou, em nova legislação, que a cobrança seria regulamentada por decreto. A partir daí, acredita-se que a curiosa taxa foi extinta.

Cidade na televisão

Santa Cruz teve presença marcante na televisão nas décadas de 1960 e 1970. O advogado José Eduardo Catalano, por exemplo, ainda se lembra de um programa especial da TV Excelsior, durante o governo de Carlos Queiroz, onde foi apresentado um “vovô” símbolo da cidade. O escolhido foi o médico Pedro César Sampaio, que levou toda a família ao programa “Clube do Vovô”.

“Isto aconteceu em 1968 e houve uma caravana de santa-cruzenses para o programa”, lembra Catalano. O prefeito Carlos Queiroz autorizou, inclusive, uma verba especial do município para custear as despesas. O programa foi ao ar no dia 20 de janeiro, exatamente a data do aniversário da cidade.

Em outra ocasião, segundo Catalano, Carlos Queiroz conseguiu que o animador Luiz Aguiar transmitisse ao vivo o programa “Os Brotos Comandam”, pela Bandeirantes, direto de Santa Cruz do Rio Pardo. “Foi no salão do Clube dos Vinte, invadido por uma multidão de pessoas da cidade e região. Grandes artistas da Jovem Guarda vieram a Santa Cruz para o programa, como Os Vips, Wanderléa, Martinha, Deny e Dino e outros.

O músico Mário Nelli, autor do hino de Santa Cruz, também se apresentou em vários programas de televisão nos anos 1960. Hoje moradora em Santa Cruz, Maria Aparecida Klescke foi outra artista que participou daquela fase da TV brasileira. Ela foi uma das “boletes” do programa “Clube do Bolinha”, que fez enorme sucesso pela TV Bandeirantes nas tardes de sábado.

O próprio José Eduardo Catalano foi a estrela de um dos programas de Silvio Santos na década de 1970, quando ganhou todos os prêmios numa espécie de “Show do Milhão” da época. Na época, a prefeitura improvisou equipamentos para que o sinal da emissora fosse transmitido para Santa Cruz. Os registros fotográficos desapareceram ou estão no acervo do SBT.

Mas nada se compara ao fim do acervo que a TV Tupi tinha sobre Santa Cruz do Rio Pardo. “Durante dez anos eles gravaram os bailes de debutantes do Clube dos Vinte e divulgavam no noticiário da emissora. Cópias desses filmes foram doados ao clube, mas infelizmente desapareceram”, conta José Eduardo Catalano.