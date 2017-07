Associação que comanda orquestra recebe benefício de utilidade pública

Orquestra de Câmara de Santa Cruz é, antes

de tudo, um projeto de inclusão social na música

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo aprovou na última segunda-feira, 3, a declaração de “utilidade pública” para a Associação Musical Santacruzense (Amus). O benefício pode facilitar a entidade, mantenedora da Orquestra de Câmara Santa Cruz, na obtenção de outros recursos governamentais. O grupo, na verdade, surgiu graças a um projeto aprovado pelo governo do Estado, que autorizou a associação captar recursos de empresas através de benefícios fiscais.

Além de aprovarem o projeto por unanimidade, os vereadores elogiaram a iniciativa da Amus, cuja diretoria acompanhou a sessão. O grupo musical é regido pelo maestro José Magalli Junqueira.

A orquestra é formada por jovens de bairros carentes, alguns em situação de vulnerabilidade. A experiência musical transformou a vida de todos, principalmente quando a orquestra começou a se apresentar em vários locais, inclusive repartições públicas.

Na manhã de ontem, por exemplo, a Orquestra de Câmara Santa Cruz, que é o projeto da Associação Musical Santacruzense, apresentou-se no Supermercado Avenida.

A apresentação teve um programa musical variado, tocando desde músicas do período barroco e clássico até canções românticas e modernas. O concerto informal foi uma contrapartida do projeto “Orquestra de Câmara Santa Cruz” à comunidade, além de ter contribuído para a humanização de espaços públicos. “Apresentações dessa natureza permitem que jovens e crianças, ao som de seus violinos, violas clássicas, violoncelos e contrabaixos, se integrem na comunidade, realçando sua autoestima e a alegria de fazer música de qualidade”, diz o responsável técnico e artístico do projeto, o professor José Magalli Junqueira.

“Vocês estão de parabéns. Peço a vocês que enfrentem os obstáculos e sigam em frente, pois tem muito talento”, disse o gerente do supermercado, Claudimar Pedro de Oliveira.

O público aprovou a iniciativa e as pessoas presentes pediram mais projetos voltados às crianças. “Para nós, clientes, é um prazer fazer compras ouvindo este tipo de música. É uma ótima estratégia para tornar o ambiente mais alegre”, disse Joelma Alves Oliveira que fazia compras com a família.

Histórico

A orquestra foi fundada há dois anos e conta com 30 crianças e jovens de alguns dos bairros santa-cruzenses, principalmente os do território do Cras II, “Betinha”, na região do São José.

O projeto foi fundado com a participação de empresas locais, como Special Dog, Santa Massa, Solito, Guacira Alimentos, Rede Grall e Hidroceres, que permitem, através de porcentagem de seu ICMS, manter a iniciativa. O projeto tem aprovação da Secretaria de Estado da Cultura, através de seu “Programa de Ação Cultural”, o ProAc.