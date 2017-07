Câmara rejeita requerimentos e bancada governista tem ruptura

Edvaldo Godoy (DEM), que rompeu com prefeito,

apresentou pedidos de informações e documentos

Uma troca de farpas em emissoras de rádio há duas semanas, entre o vereador Edvaldo Godoy (DEM) e o prefeito Otacílio Assis (PSB), criou a primeira crise na bancada governista da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Na segunda-feira, 3, Godoy apresentou três requerimentos pedindo uma série de informações e documentos, dois deles sobre o caso de desvio de dinheiro público. Além disso, ele e Murilo Costa Sala (SD) apresentaram um projeto para impor mudanças em propostas da prefeitura que autorizem convênios ou abertura de crédito. Todos foram rejeitados por 8 votos a 4.

Além dos votos de Edvaldo e da bancada de oposição — composta por Murilo Sala (SD) e Maura Macieirinha (PSDB) —, o projeto e os requerimentos também tiveram o apoio do vereador João Marcelo Santos (DEM), que chegou a chamar integrantes da bancada de “paus mandados”, sendo criticado por Luciano Severo (PRB).

A discussão selou a primeira divisão na bancada ligada a Otacílio Assis. O prefeito, que chegou anteontem de Fortaleza, onde passou uma semana em férias com a família, disse que a postura da Câmara na semana passada foi um “divisor de águas” para a atual administração e que a campanha eleitoral parece ter sido antecipada (leia na página 4).

Documentos

Embora as discussões não abordassem este tema, vereadores da bancada governista garantem que Edvaldo Godoy (DEM) apresentou requerimentos de informações em represália ao prefeito Otacílio porque ambos trocaram farpas há duas semanas, em emissoras diferentes. Edvaldo sugeriu que, caso as investigações sobre o desvio de dinheiro operado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa chegassem à Codesan, o prefeito “afundaria junto”. Otacílio não gostou e alfinetou o vereador. A partir daí, as relações entre os dois se deterioraram.

Na segunda-feira, 3, o vereador do DEM apresentou dois requerimentos solicitando informações sobre as investigações internas do desvio de dinheiro público que aconteceu na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma empresa contratada pelo governo está fazendo levantamentos para apurar os valores exatos desviados pelo esquema criminoso e possivelmente datas e como eles ocorriam. A perícia está a cargo do contador Gilberto Cordeiro de Jesus.

Edvaldo disse que as respostas aos requerimentos seriam simples, embora solicitasse documentos da contabilidade e controle de movimentações bancárias no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2016. Para o vereador, as respostas poderiam ser apenas “sim ou não”.

Segundo o vereador, seis meses após a descoberta do esquema de desvio de dinheiro público ainda não há informações consistentes sobre os valores apurados, além da ausência de “levantamentos concretos”.

Ele também solicitou cópia do relatório de Controle Interno do município sobre as contas bancárias onde foram constatados desfalques. Edvaldo também pediu informações sobre “os valores desviados da conta de iluminação pública, ano a ano”. No entanto, a prefeitura já explicou que no final do ano passado a descoberta do crime foi possível porque Sueli Feitosa transferiu valores desta conta para realizar a folha de pagamento, já que o rombo era feito na movimentação principal. Neste caso, não houve desvio da conta de iluminação pública, mas a transferência irregular dos valores, uma vez que estes recursos só podem ser utilizados para obras ligadas ao setor. A irregularidade chamou a atenção de técnicos da prefeitura e o escândalo acabou sendo descoberto.

Discussões

Na Câmara, o Regimento Interno prevê a votação em bloco de todos os requerimentos. A discussão individual só é possível quando algum parlamentar solicita o chamado “destaque” para algum documento. Foi o que fez o vereador Luciano Severo (PRB) para os pedidos apresentados por Edvaldo.

O vereador do DEM insistiu que não desejava cópias dos documentos relativos ao caso de desvio de dinheiro público. “A função do vereador é fiscalizar, mas estas perguntas que parecem tanta coisa são, na verdade, simples”, disse. Segundo ele, muitos questionamentos podem receber as respostas “sim ou não”. Edvaldo afirmou que solicitou, também, apenas os valores desviados.

“Não precisa mandar documentos, pois sei que existe uma fiscalização interna. A empresa contratada [para a perícia contábil], de acordo com o contrato, tem etapas a cumprir. Portanto, estou pedindo informações sobre a primeira etapa, que já foi concluída”, disse Edvaldo.

Para Luciano Severo, porém, os pedidos de Edvaldo são “medidas desnecessárias neste momento”. Ele lembrou que as investigações sobre o desvio de dinheiro público estão sendo feitas pela própria prefeitura, pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. “Devemos aguardar o avanço das investigações para termos uma visão melhor destes acontecimentos”, afirmou.

O vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) lembrou que as autoridades estão esperando o final da perícia contábil que está sendo feita na prefeitura para o andamento das investigações. “Todos nós queremos descobrir a verdade, mas sugiro ao vereador que, ao menos neste momento, aguarde a conclusão dos trabalhos internos na prefeitura”, disse.

Edvaldo retrucou, lembrando que a primeira etapa da perícia já teria sido concluída, segundo informações que recebeu de um procurador do município. “Estes pedidos não vão prejudicar em nada as investigações. Pelo contrário, podem até fortalecer as apurações da polícia”, afirmou.

O plenário, porém, rejeitou os requerimentos por 8 votos a 4. Além de Murilo Sala e Maura Macieirinha, da oposição, votaram a favor dos pedidos o autor Edvaldo Godoy e João Marcelo Santos.

Na discussão, o vereador João Marcelo considerou “um absurdo” a Câmara rejeitar pedidos de informações. “Ser pau mandado e não permitir que alguém apresente requerimento é um absurdo. Vão rasgar todos os pedidos que estão sendo feitos. É preciso respeitar o direito de solicitar informações”, afirmou.

Luciano Severo censurou a declaração de Marcelo Santos. “Eu não sou pau mandado”, disse, lamentando a frase usada pelo colega. “Cada um vota de acordo com o que pensa e ninguém vai pressionar as consciências. O curioso é que o senhor é da Comissão de Ética e, portanto, deve respeitar seus colegas”, criticou. “Pode me representar”, devolveu Santos.

Cristiano Neves (PRB) disse que os vereadores devem respeitar a decisão do plenário, já que o voto é livre. “Na democracia, temos o direito de votar de acordo com a consciência”, afirmou.

Maura Macieirinha disse que os documentos solicitados por Edvaldo devem ser entregues. “Quando tivermos tudo em mãos, vamos passar para a população, pois estamos sendo cobrados nas ruas”, disse a vereadora tucana.

Pinhata sugere uma CPI

para contornar impasse

A crise na Câmara tem origem no fato dos vereadores não aceitarem abrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o desvio de dinheiro público no esquema criminoso operado pela ex-tesoureira Sueli Feitosa. Enquanto o Judiciário, a Polícia Civil e o Ministério Público investigam o caso, inclusive com a decretação de prisões, a prefeitura também faz uma investigação interna em toda a sua contabilidade. A Câmara, porém, se omitiu e resolveu não apurar o caso diretamente.

Assim, pedidos avulsos de informações ou documentos provocam impasses entre as bancadas. Para Edvaldo Godoy (DEM), os pedidos são feitos em nome da transparência. “Esta Câmara não pode ficar omissa de maneira alguma”, disse na última segunda-feira, sem mencionar a possibilidade de abrir uma CPI. Apenas Murilo Sala citou que o próprio prefeito defendeu a criação de uma CPI, mas não explicou o motivo da Câmara não aceitar.

Paulo Pinhata (PMDB) colocou o dedo na ferida, ao criticar o colega João Marcelo Santos que chamou os vereadores governistas de “paus mandados”. “Nós também queremos transparência, pois queremos o bem da cidade. Mas por que, então, não abrir uma CPI?”, questionou.

Ninguém respondeu.