Ex-presidente da Codesan segue em estado gravíssimo, mas há otimismo

Boletim da Santa Casa na manhã de ontem diz que

estado é “gravíssimo”, mas médicos estão otimismas

O professor José Éder Pereira, ex-presidente da Codesan — empresa de economia mista do município — está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. No início da noite de quarta-feira, 5, ele sofreu um acidente na rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), quando se dirigia à escola Escola Técnica Agrícola “Orlando Quagliato”, onde leciona há muitos anos.

Segundo informações, “Edinho” perdeu o controle de seu Volkswagen Voyage quando um cachorro cruzou a pista nas imediações da Cerealista Rosalito. Desgovernado, o veículo atingiu em cheio um caminhão da Brasília Alimentos e capotou várias vezes. O professor viajava sozinho. O automóvel ficou totalmente destroçado, principalmente a parte dianteira, que praticamente desapareceu.

Éder Pereira ficou preso nas ferragens e, durante o delicado resgate dos bombeiros, alternou momentos de consciência. Contou, inclusive, que o acidente foi provocado por um cachorro. O ex-presidente da Codesan foi levado às pressas pelo Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – para o hospital.

O professor foi submetido a várias cirurgias, pois teve diversas fraturas, como nas pernas e costelas. No entanto, ele não sofreu ferimentos graves na cabeça, por isso consegue conversar e até contou detalhes do acidente.

O ex-presidente da Codesan foi intubado e está em coma induzido. Na manhã de ontem, um boletim médico da Santa Casa de Misericórdia admitiu que o estado de saúde de Éder Pereira é “gravíssimo”. Ele está sendo medicado para controlar a pressão arterial, um dos principais problemas provocados pelas fraturas.

Os médicos, porém, estão otimistas, já que o porte físico do professor é forte. A família tinha planos de transferir Éder para outro hospital mais avançado, mas desistiu quando ele não teve uma noite muito boa.

Codesan

O professor da Etec foi nomeado presidente da Codesan em 2003, quando o então prefeito Adilson Mira (PSDB) rompeu com o seu vice, Miro Picinin, que era o dirigente da empresa e foi sumariamente demitido. Éder, então, não deixou mais o comando da Codesan, permanecendo na presidência no segundo mandato de Mira e nos quatro anos da gestão de Maura Macieirinha (PSDB).

Dados dos governos anteriores informam que, com Éder na presidência, a Codesan teve sucessivos balanços positivos. A atual administração diz que os números eram “maquiados” com o faturamento fictício de serviços.