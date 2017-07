MP arquiva caso da ‘renúncia’

Ex-vereador ‘Psiu’ queria que a renúncia de Otacílio

fosse considerada válida pelo Ministério Público

Definitivamente Otacílio Assis não corre o risco de perder o cargo devido a uma polêmica “renúncia” que anunciou no dia 14 de março deste ano. O Ministério Público arquivou o caso e já comunicou a Câmara. Abalado pelo caso do desvio de dinheiro público e com problemas particulares, o prefeito entregou uma carta na Câmara anunciando a renúncia ao cargo. Horas depois, porém, foi convencido a voltar atrás. Para o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB), em denúncia encaminhada ao Ministério Público, o ato unilateral deveria ser mantido, com o afastamento de Otacílio e a posse do vice Benedito Batista (PT).

O ex-vereador formalizou o pedido ao MP e o promotor Reginaldo Garcia abriu um procedimento para investigar o caso, solicitando informações da Câmara e do próprio prefeito.

Na semana passada, o Ministério Público anunciou o arquivamento dos autos. Os motivos foram vários, desde a ausência de declaração da extinção do mandato do chefe do executivo ao fato de Otacílio, comprovadamente, ter sofrido uma forte crise de estresse. Além disso, de acordo com o MP, nenhum dos prováveis interessados no caso — o vice-prefeito ou o presidente da Câmara, que são legítimos sucessores do prefeito no caso de renúncia — reclamou judicialmente de Otacílio ter pemanecido no cargo.

A renúncia de Otacílio Assis aconteceu cinco meses após o médico ter sido reeleito com uma votação consagradora, numa das maiores diferenças da história eleitoral de Santa Cruz do Rio Pardo — quase 80% dos votos. Abalado, ele entregou ao presidente da Câmara, Marco Antonio Valantieri (PR), a carta de renúncia. Era o início da tarde de uma terça-feira, 14 de março, e o fato abalou a cidade quando o próprio prefeito anunciou sua decisão nos microfones de emissoras de rádio. “Não dá mais”, disse, em nítido surto psicótico provocado pelo estresse.

O vice-prefeito Benedito Batista (PT) chegou a dar declarações como o novo prefeito de Santa Cruz e o presidente da Câmara anunciava na TV que a decisão era “irrevogável”. Enquanto isso, alguns amigos estavam na casa de Otacílio, tentando persuadir o prefeito a voltar atrás. No final da tarde, uma comitiva de vereadores fez o mesmo e Otacílio decidiu “cancelar” a renúncia.

Ele compareceu novamente à Câmara, horas depois de renunciar, e entregou nova carta anulando a anterior. Juridicamente, o fato tem amparo no decreto federal 201/67, que estipula a renúncia somente quando a Câmara se reunir e declarar o cargo vago.

Otacílio, enfim, se recuperou plenamente, pela simples comparação de fotos atuais com as do dia da renúncia (veja abaixo).