Otacílio diz que polêmica é antecipação da sucessão

Para prefeito, votação na Câmara foi um “divisor de

águas” para o posicionamento da bancada na Câmara

Embora oficialmente ainda sem reassumir o cargo, Otacílio Assis (PSB) esteve em seu gabinete no final da tarde de sexta-feira, 7, após uma semana de férias em Fortaleza, para onde viajou com a família. O vice-prefeito Benedito Batista (PT) já havia deixado o prédio. Em entrevista, o prefeito disse que ficou surpreso ao receber informações sobre as polêmicas provocadas na Câmara pela rejeição de pedidos de informações de Edvaldo Godoy (DEM), que já é considerado “dissidente” do grupo que elegeu Otacílio. “Na verdade, isto é a antecipação da corrida sucessória para as eleições de 2020”, resumiu.

O prefeito lembrou que documentos sobre o caso Sueli Feitosa estão “sub judice”, uma vez que o inquérito da Polícia Civil e o processo judicial tramitam em segredo de Justiça, por ordem do juiz Leonardo Labriola Menino. Além disso, Otacílio disse que a prefeitura ainda não tem informações gerais sobre a perícia contábil que está sendo realizada. “Ainda não está totalmente pronta”, disse. “Mas não será encaminhada à Câmara e nem ao público”, antecipou.

Segundo o prefeito, o resultado da perícia será entregue à Polícia Civil e ao Ministério Público, conforme a própria administração já antecipou antes de abrir licitação para contratar uma empresa especializada no levantamento. Otacílio explicou que os documentos, portanto, estão vinculados ao inquérito que tramita em sigilo.

Para o prefeito, Edvaldo não precisaria submeter o pedido ao plenário da Câmara. O vereador teria agido desta forma, segundo Otacílio, apenas para que o pedido partisse do Poder Legislativo. “Ele pode protocolar o pedido diretamente na prefeitura, como um cidadão. Neste caso, o prazo para resposta é o mesmo do concedido aos vereadores. Se o vereador fizer isto, o caso será novamente analisado”, informou.

Entretanto, Otacílio disse que um novo pedido será submetido à Procuradoria para análise, devido ao sigilo imposto pela Justiça ao inquérito policial e seus desdobramentos. “Os vereadores deveriam pedir autorização ao Judiciário ou ao Ministério Público”, disse. “Se estivessem a par de tudo o que acontece, o vereador saberia o momento adequado para se fazer as coisas”, avaliou.

Otacílio demonstrou irritação ao ser informado dos acontecimentos na Câmara ou se atualizar com notícias da imprensa de Santa Cruz do Rio Pardo. “Eles estão transformando uma questão administrativa em política. Afinal, vereador que nunca fez este tipo de interrogação, de repente se transforma num zelador da transparência”, disse.

Disputa eleitoral

O prefeito negou informações divulgadas por alguns órgãos de imprensa de que teria telefonado a vereadores para monitorar o posicionamento da bancada. “Isto é um absurdo. Quando saio de férias, costumo transferir o cargo ao vice exatamente para não ter qualquer preocupação nestes poucos dias”, garantiu.

“A verdade é que a disputa eleitoral está começando muito cedo”`, avaliou. “Isto mostra apenas que já existem pessoas pensando nas eleições que só serão realizadas dentro de três anos”, disse. Segundo Otacílio, ele vai apoiar um candidato nas eleições de 2020, mas o nome ainda não apareceu. “Talvez estes fatos sejam uma tática para fazer um marketing antecipado. Há algum tempo, aliás, eu alertei os vereadores sobre esta possibilidade, pois querem denegrir a imagem da atual administração”, disse. Segundo ele, a credibilidade do atual governo é ainda maior do que no ano passado, quando o prefeito foi reeleito com quase 80% dos votos.

Otacílio nem pode ser candidato nas eleições de 2020. Ele tem afirmado que seu grupo vai escolher um candidato, mas que ainda cedo para o surgimento de um nome. “Apenas sabemos que deve ser uma pessoa de boa índole, com experiência política, confiável e comprometida com Santa Cruz do Rio Pardo”, avaliou.

O prefeito disse que este clima prejudica a cidade. “Se a maioria dos vereadores pensarem apenas na cidade, nós teremos quatro anos bons pela frente. Caso contrário, este clima eleitoral antecipado vai conturbar o município”, disse.

‘Divisor de águas’

Otacílio acredita que a votação dos requerimentos de Edvaldo foi uma espécie de “divisor de águas”, já que ficou claro quem apoia o governo na Câmara. “Até que os pedidos não tinham muita importância, pois os documentos não seriam fornecidos por força de sigilo nas investigações. Mas foi bom para saber em quem a administração pode confiar quando tiver a necessidade de aprovar medidas impopulares. Afinal, o prefeito não é aquele que apenas administra pensando no eleitorado. Muitas vezes o governo toma atitudes que podem não ser populares, mas certamente necessárias para o município”, explicou.

Em relação ao vereador João Marcelo Santos (DEM), que chamou colegas de “pau mandado”, o prefeito disse que o fato demonstra que o parlamentar não conhece seus pares de bancada. “Acho que ele não conhece nem o prefeito e nem os vereadores. Se eu mandasse na bancada, não teria dificuldades para aprovar projetos”, afirmou.

Segundo ele, lembrando que o voto na Câmara é livre, caso a votação dos requerimentos tivesse um resultado contrário, “o pau mandado seria, neste caso, o vereador Edvaldo”?

Ele também disse que a Câmara erra ao permitir a aprovação automática de requerimentos, com votação individual apenas em pedidos de destaque. “Isto é antidemocrático. Requerimento é para ser votado, pois será encaminhado à administração e deverá, por força da legislação, ser respondido no prazo de 15 dias”.

Procuradoria diz não ainda tem

o resultado da ‘Perícia Contábil’

A procuradora geral do município, Luciana Junqueira, não dá entrevistas à imprensa sobre assuntos relacionados ao desvio de dinheiro público. A determinação foi imposta ao setor no início do ano, logo após o crime ter sido divulgado, por recomendação de autoridades.

No entanto, através da secretaria de Comunicação Social, um dos procuradores disse que as informações solicitadas pelo vereador Edvaldo Godoy (DEM) — e que provocaram críticas à administração por suposta falta de transparência — não podem ser respondidas por dois motivos. O principal é que a própria prefeitura ainda não tem o relatório da Perícia Contábil, determinada pelo prefeito Otacílio para auxiliar as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público.

O trabalho está sendo desenvolvido por uma empresa que venceu a licitação. No caso da conclusão de etapas, conforme alegou o vereador Edvaldo Godoy, a procuradoria explicou que o procedimento tem relação apenas com o pagamento dos honorários da empresa, que é dividido em etapas. A perícia pode ser concluída dentro de alguns meses.

Outro impedimento é o sigilo judicial das investigações, decretado pelo juiz Leonardo Labríola Menino, da Vara Criminal da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. De acordo com as explicações da procuradoria, a perícia será vinculada ao inquérito policial e, portanto, também estaria com a divulgação ao público proibida.