Sueli Feitosa pode perder o cargo por abandono de emprego

Advogado disse que pode recorrer à Justiça

Trabalhista para evitar o retorno de Sueli Feitosa

A “quebra de braço” entre a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa e a administração pode resultar num novo processo judicial, desta vez na esfera trabalhista. Quem advertiu para esta possibilidade foi o advogado de Sueli, Luiz Henrique Mitsunaga, em entrevista ao radialista Dário Miguel, da Band FM. Segundo ele, Sueli não tem condições de voltar ao emprego público e, portanto, deve permanecer afastada.

A ex-tesoureira é acusada de ter desviado milhões dos cofres da prefeitura no período em que exerceu a função de tesoureira. Calcula-se que entre 2001, quando o esquema criminoso teria começado, e 2016, quando o desfalque foi descoberto, que Sueli Feitosa desviou mais de R$ 7 milhões dos cofres públicos. Ela, numa declaração assinada entregue à imprensa pelo advogado, confessa que praticou o desvio, mas limita os valores entre R$ 2 e R$ 2,3 milhões.

Ela foi presa em fevereiro e permaneceu quatro meses encarcerada na penitenciária feminina de Pirajuí (SP). Ganhou liberdade há duas semanas, graças a um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde então, permanece reclusa em sua residência no Residencial Braúna, um bairro nobre de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em liberdade, a administração entende que a servidora pública deve voltar imediatamente ao trabalho. Como a Justiça impôs a restrição de não entrar no prédio da prefeitura e nem ter contato com colegas da Tesouraria, Sueli pode assumir alguma função longe da sede do governo. Há alguns dias, ela foi notificada para trabalhar no escritório do cemitério de Santa Cruz do Rio Pardo.

Sueli é oficial administrativo concursada desde 1993. Assumiu a tesouraria no início do governo de Adilson Mira (PSDB). Seu último salário base foi de R$ 1.262,42, mas ela retirava até R$ 2.175,00 por força de alguns benefícios. Como funcionária estável, só pode ser demitida por justa causa mediante processo administrativo com trânsito em julgado.

Quando descobriu-se que ela operava um esquema criminoso de desvio de dinheiro público, na véspera do Natal do ano passado, Sueli foi demitida da função gratificada (tesoureira) e suspensa por 30 dias para as investigações preliminares do caso. O afastamento durou até 23 de fevereiro, quando Sueli já estava foragida da polícia e com mandado de prisão expedido. A prefeitura, então, passou a anotar faltas injustificadas, o que pode acarretar abandono de emprego no prazo de 30 dias.

Entretanto, a ex-tesoureira foi presa no início de fevereiro e, a partir daí, suas ausência podem ser justificadas como “motivo de força maior”. Como ganhou liberdade no final do mês passado, Sueli deveria reassumir sua função de servidora.

Polêmica

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga entende que a decisão judicial que impede Sueli de se aproximar do prédio da prefeitura deve ser cumprida. Neste caso, sua cliente deveria continuar afastada até o final das investigações. “Mesmo sem o salário”, explicou Mitsunaga.

O posicionamento da prefeitura, porém, é outro. O município já notificou a servidora em três ocasiões, determinando sua volta ao trabalho. Nos próximos dias, haverá o início da contagem para o abandono de emprego, que pode, inclusive, ser aplicado antes do término do processo administrativo que pode resultar em demissão sumária “a bem do serviço público”.

Mitsunaga já adiantou que vai recorrer à Justiça para a garantia dos direitos de Sueli Feitosa. Ele já antecipou que a ex-tesoureira está abalada após quatro meses de prisão e que não tem condições de voltar ao trabalho.

No entanto, o advogado não admitiu a possibilidade de Sueli recorrer a um atestado médico. É que, no funcionalismo público, o profissional que pode atestar qualquer tipo de doença que provoque afastamento é um médico do trabalho devidamente credenciado pelo INSS.

À rádio Band, Luiz Henrique Mitsunaga também explicou que a ex-tesoureira pode recorrer a férias ou licenças atrasadas para se manter afastada do trabalho.

Delegado diz não há ‘macho’

para atrapalhar a polícia

O delegado de polícia Renato Caldeira Mardegan disse na semana passada, em entrevista ao radialista Dário Miguel, da Band FM, que as investigações ainda podem resultar em prisões. Segundo ele, isto depende da ocorrência de algum obstáculo ao trabalho da polícia que por ventura seja detectado. “Hoje isto não acontece porque não há macho suficiente para ter este tipo de conduta. Afinal, certamente será interpelado e tirado de circulação”, disse.

O inquérito que apura o desvio de dinheiro público foi aberto no final do ano passado, logo que o crime veio a público. Até agora, a Justiça ordenou a prisão de Sueli Feitosa, da mãe dela, Maria Conceição Pereira Feitosa, e do cunhado, Adilson Gomes de Souza. Houve um quarto pedido — possivelmente de Camila Souza, irmã de Sueli —, mas a Justiça não autorizou. Todos, porém, estão em liberdade graças a habeas corpus expedidos pelo Poder Judiciário.

O delegado admitiu que a polícia acredita que Sueli Feitosa não agiu sozinha. A ex-tesoureira já citou nomes numa “delação pública” que fez através do advogado Luiz Henrique Mitsunaga — como o ex-prefeito Adilson Mira, o ex-secretário Ricardo Moral Lopes e o atual presidente da Codesan, Cláudio Gimenez —, mas Mardegan admite que a mera citação não basta. “Entre achar e provar, há uma distância muito grande”, admitiu.

O delegado recebeu a determinação de várias diligências do Ministério Público, a pedido do juiz Leonardo Menino, e está analisando como o trabalho vai se desenrolar. Mardegan não contou quais são as diligências porque lembrou que o inquérito está sob segredo de Justiça. “Tenho 90 dias para concluir estas diligências, mas posso pedir a prorrogação do prazo”, disse.