Uma casa sustentável

Médico de Santa Cruz instala cisterna e

vai produzir energia elétrica em residência

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Basta caminhar pela casa onde por enquanto mora o médico Hector Pinheiro, 41, para perceber a preocupação com a sustentabilidade. Os brinquedos dos três filhos — incluindo carts e aeromodelos motorizados — são todos elétricos. O motor a combustão está apenas no automóvel da família, que Hector não vê a hora de substituir por um modelo elétrico não poluente. Neurocirurgião formado em Londrina (PR) e com pós graduação em Porto Alegre (RS), ele passou uma temporada no Mato Grosso até decidir fixar residência em Santa Cruz do Rio Pardo, terra da família da mulher. O médico está na cidade há seis anos e, além do consultório, trabalha na Santa Casa de Misericórdia.

Pois a obsessão de Hector pela sustentabilidade ecologicamente correta está estampada na casa que comprou, na rua Benjamim Constant, que está em reformas. O imóvel, aliás, será mais do que sustentável, já que vai produzir energia para a CPFL. De quebra, uma enorme cirterna já está sendo instalada para armazenar a água da chuva.

A obsessão pelo Meio Ambiente, segundo Hector, veio dos ensinamentos do pai, um bioquímico que criou os filhos alertando sobre a importância de se preservar a água e não poluir o planeta. “Ele sempre avisava para fechar as torneiras, para evitar desperdício. E olhe que a gente já sofreu a primeira cutucada do clima nos últimos dois anos”, afirmou, lembrando a recente crise hídrica do País.

O neurocirurgião avalia que as pessoas que “consomem o mundo”, sem se preocupar com o futuro, são culturalmente atrasadas. “Está claro que um dia a água pode acabar”, alertou Hector.

Ele lembrou que países da Europa são mais avançados na questão do Meio Ambiente. “São culturalmente e humanamente mais desenvolvidos que o brasileiro, que adora desperdiçar. O europeu paga mais caro por algo sustentável”, disse. O segredo, claro, é a queda do custo ao longo dos anos.

A cisterna já está sendo instalada na residência em reforma. É um tanque com capacidade para 10 mil litros e o montante foi planejado de acordo com o índice pluviométrico da região e a área do telhado da casa.

Hector contou que também planejou como utilizar a água armazenada na cisterna. “Vamos usar externamente, para abastecer a piscina, lavar o quintal, jardinagem e outras tarefas. São estas atividades que consomem muita água”, disse o médico. Ele resolveu não usar a cisterna para as descargas das bacias sanitárias porque, com o tempo, as peças de louça podem escurecer com algumas impurezas do telhado. “Na verdade, alguns técnicos descartam esta possibilidade, mas resolvi não arriscar”, explicou.

Não que a água seja contaminada. “Não vamos usar, por exemplo, para o setor de alimentação. Mas a cisterna possui, inclusive, um sistema de tratamento da água, mediante dosagens de cloro”, disse. Além disso, as impurezas são filtradas por uma tubulação — chamadas de “chicanas” — que afastam a sujeira através de um processo de decantação. Isto evita, por exemplo, o acesso de folhas de árvores.

Usina em casa

A produção de energia ficará a cargo de uma pequena usina com placas fotovoltaicas, que transformam a luz do sol em eletricidade. É a chamada “energia solar”, mas com tecnologia muito avançada. A casa deverá produzir em torno de 2,6 megawatts de energia.

O sistema ainda não foi implantado, pois Hector Pinheiro precisou antecipar etapas burocráticas, como abrir uma empresa de geração de energia. A usina deverá ser instalada em dois meses, quando o telhado — que já capta água pluvial para a cisterna — vai receber dezenas de placas fotovoltaicas.

Com a produção própria de energia, o médico disse que vai dar à família algumas “regalias”, como abandonar o chuveiro a gás ou o aquecimento solar na piscina. “Vamos usar aparelhos mais sofisticados, todos elétricos, já que a energia vai sobrar”, contou.

Todo o funcionamento da usina será monitorado por um sistema de tecnologia que permite o acesso direto no celular. “É como aquelas câmeras nas residências que podem ser vistas no celular. Eu terei todo o controle da usina no telefone, inclusive quando estiver viajando”, disse.

Quando pronta, a residência terá dois relógios, um marcando o consumo interno e outro, a energia produzida e lançada na rede da CPFL. “No final do mês, haverá a compensação, que ainda não envolve diretamente dinheiro no Brasil”, explicou. Mas o médico ficará com créditos de energia, uma espécie de “banco de voltagem” que pode ser descontada em sua própria conta ou até ser vendida. Ele será autorizado, por exemplo, a descontar a energia gerada de outros imóveis, como o consultório médico ou até residências de outras pessoas.

“Enfim, serei um produtor de energia e posso vender aquela que produzo”, resume. Hector disse que a legislação prevê que a energia gerada possui um prazo para ser consumida, hoje de aproximadamente dois anos.

O investimento, segundo ele, é alto — em torno de R$ 120 mil —, mas pode se pagar em três anos. As placas fotovoltaicas, por exemplo, têm durabilidade de dez anos. “Vale muito a pena”, disse. Sem dúvida, o Meio Ambiente vai agradecer.

* Colaborou Toko Degaspari