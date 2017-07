Cartas – Edição de 09/07/2017

‘E eles existem’…

Seguindo a trajetória do primo escritor, José Ricardo Rios, que trata da vida e odisséia do Coronel Tonico Lista, sempre me questionei, e não baseado em peripécias arcaicas de computador, em época que isto não existia, as origens do casal mais famoso da época de 1900. Foi ela Guilhermina Brandina da Conceição, esposa dos dois maiores chefes políticos de Santa Cruz do Rio Pardo. Dizia meu amigo José Balbino, de Pouso Alegre-MG, que os ET’s existem e por lá e aparecem. Se os ET’s existem, mesmo que apareçam em Varginha, porque a descendência do casal Lista não é encontrada nas cercanias da Joia da Sorocabana?

Os relatos e experiências do José Ricardo foram baseados em testemunhos das pessoas que viveram naquela época. Como descendente dele, “garrei” procurar, na mesma técnica da “boa prosa”, a descendência do Coronel. Acabei achando. Construiu, Coronel Tonico Lista, um império de poder, propriedades e política.

Daí sempre me indaguei, baseado nas “prosas e causos” do Zé, para onde foram parar as propriedades e a descendência deles, Tonico e Brandina. Tiveram filhos e, também, descendentes. Quem são, para onde foram e onde estão hoje?

Sempre corri atrás dessas informações e nunca achei respaldo para tais indagações. Pois bem, “o rastro segue o dono”.

Numa situação informal, praticamente sem querer, encontrei no mercado local uma bisneta dele, o lendário Coronel Antonio Evangelista da Silva, trabalhando normalmente e sabedora de suas origens genéticas e da importância dela. Carrega ela o sobrenome famoso Evangelista da Silva e sabe ela o que ele representa.

Ela existe, e por enquanto, a pedido dela, não vou divulgar o nome nem seu local de trabalho. Como disse Zé Balbino, se ET existe, os descendentes de Lista também.

Tais descobertas da origem, da sequência do parentesco do Coronel, guardo para mim, como fez José Ricardo, o conhecimento autêntico da origem do reinado do Coronel Tonico Lista. Que por várias vezes foi prefeito da cidade e carregava com ele meu antepassado famoso em finanças, Capitão Carlos Rios; hoje, justa homenagem o coloca como patrono da entrada da cidade. Segue na paralela meu pai Ricardo Rios, sobrinho de Carlos Rios.

Resolvida a questão particular minha, sobre as origens e descendências do casal Lista, coloco-as no meu arquivo pessoal. Devidamente digitado por Talia, a quem cabem os erros de digitação que tanto incomodaram Toko Degaspari. Dato e raso, como filho de Bene e Major.

— Professor Eduardo Tasha Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Mazelas judiciais

É impressionante a capacidade dos atores do poder Judiciário judiar da população brasileira. Se fossem casos isolados… Um ministro do Supremo Tribunal Federal encontra-se com o presidente da República para tratar de assuntos relacionados às eleições vindouras, algo bastante republicano, porém a reunião realizada em um jantar que não estava na agenda nem de um, nem do outro, levantando suspeitas desnecessárias. Ou seja, amadorismo de primeira.

Em junho, fomos surpreendidos pelo roubo de armas guardadas em Fóruns no Estado de São Paulo. Quando uma arma é apreendida, ela é entregue para a Polícia Civil para ser periciada. Então, o laudo e a arma são encaminhados para a Justiça, que faz a guarda do objeto até a conclusão do processo.

E há no Estado de São Paulo 273 comarcas, alvos facílimos para a bandidagem. O primeiro roubo aconteceu em 3 de junho no Guarujá, sendo levadas 175 armas. No segundo ataque, dia 17, uma quadrilha invadiu um prédio da Justiça em Diadema, no ABC paulista, e levou 391 armas, incluindo revólveres, pistolas, três submetralhadoras e um fuzil. A Justiça forneceu a criminosos 566 armas. E o estrago só não foi maior porque, em abril, dois suspeitos foram presos cavando um túnel entre um comércio desativado e o Fórum Criminal da Barra Funda.

A situação só não é mais grave porque foi feita uma parceria entre a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça e o Exército para acabar com o armamento estocado. E, desde fevereiro, já foram retirados 11 mil armas dos fóruns paulistas. E foi firmado também um acordo para doar armamento pesado, como fuzis e metralhadoras, para as polícias Civil e Militar. Em 26 de maio, foram doados 37 fuzis.

Em 2009, a Folha de São Paulo estimou haver 240 mil armas estocadas em tribunais paulistas com segurança precária. Na ocasião, a reportagem conseguiu entrar e sair de um prédio onde armamento era guardado sem dar satisfação a ninguém. E em 2011, o Conselho Nacional de Justiça estimou haver mais de 755 mil armas e acessórios estocados em tribunais de Justiça do país inteiro. E entre 2004 e 2011, foram roubadas 3.266 armas de fóruns no Brasil.

Isso tudo, se já não bastasse saber que a maioria dos juízes recebe um salário altíssimo. Já mostrei em outro artigo o levantamento de O Globo: dos 13.790 magistrados da Justiça comum brasileira, 10.765 juízes, desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça tiveram vencimentos maiores do que o teto, que é de R$ 33.763. Quatro em cada cinco, aqueles que deveriam zelar pela retidão da lei.

E não nos esqueçamos dos juízes criminosos que são punidos com uma aposentadoria e remuneração normal. São 48 juízes que o CNJ não demitiu e que recebem dos cofres públicos anualmente R$ 16,4 milhões. E ainda têm os dois meses de férias individuais por ano, segundo a Associação dos Magistrados. Como se a Justiça do Brasil não fosse lenta demais para qualquer padrão de comparação.

E eu continuo a esperar que a OAB e a Igreja façam campanha sobre isso também, além dos deputados e senadores que se mostram pouco valentes para enfrentar esse “lobby”.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Ocupe seu lugar

Dizemos que todos possuem um lugar ao sol. Cada qual a seu modo, conforme seus dons e disponibilidade contribui concretamente para marcar presença ou não na história que a vida lhe reservou. O fato é que aquilo que lhe fora confiado outro não fará por você. Aquilo que a vida lhe reserva outro não poderá usurpar ou vivenciar. Sua vida é sua, sua missão, seu trabalho, seus amores, suas dores… Também sua realização pessoal, vitórias, conquistas e alegrias.

Dizemos, então: Vida feliz é a realização de um sonho. Mas que sonho seria esse, que felicidade poria um fim a tantos e tantos projetos e ambições que continuamente renovamos em nossos corações? Santo Agostinho um dia encontrou essa resposta. E afirmou: “Há uma maneira diferente de ser feliz, quando cada um possui a felicidade em concreto. Há quem seja feliz simplesmente em esperança. Estes possuem a felicidade de um modo inferior ao daqueles que já são realmente felizes. Mas, ainda assim, estão muito melhor que aqueles que não têm nem a felicidade, nem a sua esperança”. (Confissões, Liv X, 20) Ai está o segredo: felicidade e esperança caminham juntas. Sem esta, aquela não se realiza, como também vice-versa.

Nosso maior problema é fazermos parte de uma sociedade com referenciais canhotos do que seja vida feliz. Há uma cultura inconsciente de massificação, que nos faz comparar nossos eventuais fracassos com as referências positivas do outro. Um processo de inveja coletiva, onde o que se busca é o sucesso do outro, não o próprio. Assim se explica a idolatria das massas, quando nos espelhamos na vida de nossos ídolos e apagamos da memória as qualidades pessoais para tecer nossa própria vida. Isso em todo e qualquer campo da história pessoal que só o indivíduo pode escrever. Aquilo que lhe compete, tem que ser aprimorado. A qualidade maior da sua existência é buscar a perfeição no que você tem de melhor, faz melhor e realiza seus sonhos. Espelhar-se no outro não é de todo negativo, mas aprimorar-se em determinada área e superar-se nesta só você é capaz. Outro não fará por você. Ninguém lhe roubará seu espaço, como igualmente ninguém cederá o espaço já ocupado por mérito pessoal.

Diria ainda Agostinho: “Se perguntarmos a dois homens se querem alistar-se no exército, é possível que um responda que sim, outro que não. Porém, se lhes perguntarmos se querem ser felizes, ambos dizem logo, sem hesitação, que sim… Opta um por um emprego e outro por outro”. (21) Um não ocupará o lugar do outro, mesmo que tenham em comum uma vida de alegria dentro da própria vocação. Talvez seja esse o grande dilema da realização de muitos, que se frustram em sua realização pessoal porque suas referências vocacionais usam o peso do sucesso do outro, não de si próprio. Esquecem a predestinação que a vida lhes reserva, com seus próprios dons e talentos. Ignoram que ninguém pode impedir o projeto de Deus para suas vidas.

Ora, o espaço que ocupamos nessa história requer esforço e determinação. Realizar sonhos é a força construtiva da vida que aqui ocupamos. A esperança humana ainda é imortal, posto que “tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu… E aqueles que Deus predestinou, também os chamou.” (Rom 8, 28…30). Enfim, se quer realmente ser feliz, ocupar seu espaço, realizar-se plenamente, seja você mesmo, faça o que de melhor a vida lhe ensinou. E ainda ensina.

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

A antiga Praça da República, no centro

— Hoje rebatizada de “Leônidas Camarinha”, o logradouro central de Santa Cruz do Rio Pardo já teve o nome de “Praça da República”, em homenagem ao fim do Império e à proclamação da República em 1989. A foto acima é do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro e não tem data. Possivelmente é da década de 1930.