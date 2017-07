Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 09/07/2017

A vida como ela é

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quando ficamos sabendo que o Ariovaldo tinha virado professor de matemática foi um choque; como quando recebemos uma má notícia, uma péssima notícia, dessas que chegam para nos matar um pouco, ou aos pouco. Se você não sabe o que é isso, vou tentar dizer com outras palavras: quando soubemos que o professor Ariovaldo tinha se mudado para a matemática, aquilo nos pareceu uma traição. (Bem, agora acho que todo mundo entendeu).

Ariovaldo Luiz Moura foi o nosso professor de música desde o primeiro ano do ginásio. Quando nos mudamos definitivamente para o novo prédio do Instituto de Educação Dr. Euplhy, ele foi o único a merecer uma sala própria, no mesmo piso da diretoria, afastada das outras salas de aula. Mal ou bem comparando, era como se tivessem dado a ele um laboratório aparelhado para nos ensinar música. Ao contrário dos demais professores que vinham até a nossa sala para tentar nos desasnar de português, física, química…, quando dava o sinal para a aula de música, os alunos é que iam até ele.

Eu sempre fui desinformado da vida dos outros, mas, pelo que me consta, ninguém repetiu de ano por causa do professor Ariovaldo. Havia uma certa tolerância para com os alunos que não se interessavam pela matéria, mas de todos ele cobrava alguma coisa. Por exemplo, saber um pouco sobre o compositor que no começo do ano o professor nos dava como padrinho. Na aula de música a minha classe não era composta de Misael, José Antonio, Cardoso ou Luiz Carlos; mas de Pixinguinha, Noel Rosa, Baden Powell, Tom Jobim… Como era uma sala mista, minhas colegas viravam Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Chiquinha Gonzaga, ao menos por 50 minutos. Além de aprendermos a cantar os inúteis hinos da pátria, a aula consistia em ler sobre a vida dos nossos compositores e ouvir a sua música. O professor trazia de casa um fascículo, punha o disco para tocar e cada aluno tinha uns poucos minutos para folhear o fascículo, que era passado para o colega de trás como uma “cola” permitida.

Com o tempo, alguns alunos se arriscavam a compor as suas próprias músicas, e com isso o Ariovaldo promovia festivais anuais que começaram modestos e terminaram regionais, trazendo gente de longe atrás do prêmio em dinheiro.

Pode parecer pouco, mas era tudo o que tínhamos. Por isso, quando disseram que o Ariovaldo tinha virado professor de matemática, me senti como se o Nelson Rodrigues tivesse aproveitado um cochilo de Deus para mexer os pauzinhos, fazendo com que o professor Ariovaldo pulasse a cerca fugindo com alguém.