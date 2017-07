Coluna “Dicas” – Edição de 09/07/2017

Vermelho

Otacílio Assis (PSB) apareceu mais vermelho em seu gabinete, no final da tarde de sexta-feira, 7. Nada a ver com possíveis irritações com os acontecimentos na Câmara. É que ele passou alguns dias em Fortaleza, em férias. Apesar do clima de 40 graus à sombra na capital cearense, o prefeito deve ter usado muito protetor solar…

Briguinhas

Não é a primeira vez que Otacílio se ausenta e surgem problemas ligados à política. “Parece aquele pai que sai em viagem e os filhos ficam fazendo bagunça”, resumiu um político próximo do governo. O problema é que, às vezes, nem um pai consegue impor ordem na casa…

Judiciário

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Marques (PSDB) perdeu um mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo ainda sobre a punição que sofreu, quando no exercício do mandato, por agredir verbalmente uma servidora pública no recinto da Câmara. Ele ficou afastado por 30 dias e, além de contestar a punição, foi à Justiça para tentar receber os salários. O TJ, por sua vez, extinguiu a ação alegando que “Psiu” não comprou a condição jurídica de vereador no momento do julgamento.

Abandono

O vereador Joel de Araújo (PRB) criticou a empresa de ônibus responsável pelo transporte coletivo urbano de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo ele, a empresa mudou de dono, mas os problemas de atraso nas linhas e quebras de ônibus continuam atormentando a população. “É visível que alguns ônibus estão com sérios problemas mecânicos”, disse. O contrato da empresa com o município vence neste ano.

Tecnologia

Durante a sessão da última segunda-feira, 3, quando houve dúvidas na tramitação de um projeto sobre verbas da secretaria de Vias Urbanas, alguns vereadores estavam dispostos a adiar a discussão. Foi quando Cristiano Neves (PRB) teve a ideia de telefonar para a secretária, Carla Umezu, e tirar a dúvida. Ele colocou a conversa, em “viva voz” no microfone para que todos ouvissem. Sorte que a secretária ainda não estava dormindo e foi atenciosa. O projeto foi aprovado.

Ajuda

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), condenado junto com a Esportiva Santacruzense numa ação civil pública, prometeu ao clube que vai ajudar a elaborar um Recurso Especial. Se o time ganhar, ele também será declarado inocente…

Bombeiros acompanham

votação de novo projeto

Na segunda-feira, 3, um grupo de bombeiros da corporação de Santa Cruz acompanhou a votação de um projeto que modifica o anterior, que naufragou com a decretação de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio. O projeto autoriza o município a participar financeiramente da manutenção dos bombeiros. Ainda bem…

“Coisas de Política”

Consertando

o computador

O prefeito pediu à secretária do gabinete que deixasse o seu computador e a impressora que estavam com problemas numa eletrônica do centro da cidade para consertarem.

A moça colocou as peças no porta-malas do carro e foi para a tal eletrônica.

Lá chegando, estacionou o carro e, como só estava o dono da firma, que era bem idoso, ela mesma foi tirando do carro as partes do computador e pondo em cima do balcão.

Depois de algumas idas e vindas até o carro, já cansada de carregar tanta coisa, perguntou ao dono da eletrônica se estava tudo certo. Recebeu, então, a resposta:

— Sim, mas você deixou duas peças a mais e terá que levar de volta. Esta aqui, que é o seu macaco hidráulico e aquela outra, maior é o estepe do seu carro!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)