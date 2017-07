Ex-vereador quer anular a criação de novos cargos

O promotor Reginaldo Garcia investiga denúncia do ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Marques (PSDB) sobre suposta inconstitucionalidade na lei que criou os cargos de secretários adjuntos de Esporte e Lazer, uma vez que seus detentores estão subordinados aos titulares da pasta e não ao prefeito.

A lei foi aprovada em fevereiro deste ano, quando houve a fusão das secretarias de Cultura e Esportes. Para agilizar a nova pasta, a administração criou dois secretários adjuntos com vencimentos iguais a diretores.

O promotor já citou a Câmara para explicar os motivos pelos quais a lei foi aprovada. Segundo consta, o assessor parlamentar José Eduardo Catalano e o procurador jurídico João Luiz de Almeida Júnior deram pareceres contrários ao projeto. Mesmo assim, ele foi encaminhado ao plenário e aprovado.

Se as informações não forem satisfatórias, o Ministério Público poderá ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) para anular a lei municipal. Neste caso, o município deverá dispensar os secretários, que correm até o risco de devolverem seus salários.

Na mesma denúncia que apresentou ao Ministério Público, o ex-vereador também sustenta que os cargos de secretário municipal de Comunicação Social e secretário municipal de Assuntos Jurídicos foram criados apenas com a mudança de nomenclatura de outros que o Ministério Público considerava irregulares. Ele se referiu a assessor de imprensa e assessor jurídico, cargos já extintos pelo atual governo.