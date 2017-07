Sessão solene marca abertura de exposição do Centro Social

O Centro Social São José, entidade que há 30 anos acolhe crianças carentes, abriu oficialmente a exposição “O que os seus olhos veem” na última quarta-feira, 5, que estará no saguão da Câmara Municipal até o próximo dia 14. São várias fotos de crianças produzidas pela fotógrafa Renata Cachoni, onde pessoas da sociedade escreveram suas impressões sobre as imagens. A exposição também marca o início da “Semana Frei Chico”, que é promovida a cada dois anos.

Frei Chico — o frade dominicano Laurentino Pessuto — foi o fundador da entidade do bairro de São José, onde era o pároco da igreja e também fundou a Casa do Menor Angelina Alóe. Ele morreu em 2004, quando sentiu-se mal durante uma missa e foi levado às pressas para o hospital.

A exposição e a “Semana Frei Chico” foram abertas com uma sessão solene na Câmara, na noite de quarta-feira, com a presença de vereadores, autoridades, dirigentes voluntários do Centro Social e dezenas de crianças da entidade. Entre elas, estava Ismael Henrique Britto de Paula, 9, que foi tema de reportagem na última edição do jornal pelos desenhos que produz desde os dois anos de idade. Um deles, por sinal, é um retrato pintado a lápis do Frei Chico.

Durante a solenidade, vários dirigentes do Centro Social São José enalteceram as qualidades do fundador da entidade e explicaram o tema da exposição. Houve momentos de emoção, como na entrega de homenagens. O Centro Social recebeu uma placa de prata, entregue ao presidente da entidade, Airton Seixas. Já o frei Estevão Nunes recebeu um certificado homenageando a entidade assistencial e foi um dos mais aplaudidos pelo público.

Autor do projeto que instituiu a “Semana Frei Chico”, o vereador Murilo Costa Sala (SD) lembrou que conheceu o frei Chico, fundador do Centro Social, quando era voluntário da instituição em 1999. “Este trabalho de fotos é uma ideia fantástica”, disse, sobre a exposição. Murilo afirmou que admirar as imagens das crianças é lembrar de frei Chico. “Ele criou tudo isso sem saber se iria dar certo”, afirmou, “mas teve o dom da caridade ao seu lado”.

Vice-presidente do Centro Social, Ana Paula Stramandinolli também relembrou a figura do frei fundador da entidade. Citando voluntários que acompanhavam a sessão solene, Ana perguntou a cada um qual o sentimento que saltava aos olhos nas lembranças do frei fundador da entidade. Stramandinolli contou que frei Chico era tão despojado que, designado para fazer o seu casamento, chegou mais de uma hora atrasado. “Claro que eu sabia que estava atendendo pessoas necessitadas”, disse.

Alessandra Gazola, idealizadora do projeto que deu origem à exposição, ressaltou que certamente Frei Chico foi inspirado por Deus para construir sua obra.

No final da sessão solene, houve a abertura oficial da exposição, com direito ao corte da fita.

Frei Chico teve vocação

religiosa na adolescência

Homenageado na sessão solene de abertura da exposição do Centro Social, o frei Laurentino Pessuto morreu antes de completar 75 anos, em julho de 2004. No entanto, deixou mais do que um exemplo de religioso despojado, pois foi o fundador de duas das principais entidades assistenciais do município.

Natural de Manduri (SP), ele morou em Águas de Santa Bárbara, onde foi sacristão da igreja do vigário Nicolau — que depois virou prefeito — e estudou no antigo Colégio Dominicano de Santa Cruz do Rio Pardo.

Laurentino chegou a ser convocado para a carreira religiosa por Ernestina Botelho, mas ficou relutante. Mais tarde, disse ter ouvido um chamado.

Em 1951, quando fazia o noviciado em São Paulo, Laurentino viajou para a Itália com um grupo de padres, mas voltou alguns anos depois porque teve problemas de saúde. Na verdade, tinha fortes dores de cabeça e um médico, muito tempo depois, descobriu que ela estava relacionada ao consumo, ainda que pequeno, de vinho durante as missas.

Frei Chico era chamado de “anjo da guarda” pelas crianças das entidades que fundou. Em julho de 2004, após celebrar a missa matinal, sentiu um mal súbito e foi levado ao hospital. Morreu horas depois, de infarto, aos 74 anos.