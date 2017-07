Festival de rock terá 14 bandas na ‘Expopardo’ durante dois dias

Governo de Santa Cruz divulga grade completa da

programação, onde os destaques são Matanza e Frejat

A 15ª edição do “Rock Rio Pardo” vai acontecer no recinto “José Rosso”, na antiga Expopardo, nos dias 29 (sábado) e 30 (domingo). Segundo a grade da programação divulgada na semana passada pela secretaria de Comunicação Social da prefeitura, no total 14 bandas vão se apresentar no palco, duas delas de grande visibilidade na mídia: “Matanza” e Frejat — um dos fundadores do “Barão Vermelho” e que hoje faz carreira solo.

O festival “Rock Rio Pardo” surgiu da ideia de um grupo de jovens que, no início, tinha muita dificuldade para promover o evento, que já foi realizado ao lado da pista de skate e na antiga estação ferroviária de Santa Cruz do Rio Pardo.

Há três anos, o “Rock Rio Pardo” deu um salto de qualidade e começou a trazer para Santa Cruz do Rio Pardo bandas conhecidas do cenário nacional. A contratação foi possível graças a um auxílio financeiro da prefeitura. O resultado foi um aumento de público e da estrutura dos dois dias do festival no recinto da Expopardo. O evento já atrai roqueiros de todo o País e movimenta o comércio, restaurantes e setor hoteleiro da cidade. Segundo os organizadores, até as principais bandas brasileiras reconhecem a importância do festival de Santa Cruz.

Matanza e Frejat

Neste ano, as principais atrações serão Roberto Frejat e a banda Matanza. O cantor foi um dos fundadores do grupo “Barão Vermelho” em 1981, banda que teve o cantor Cazuza como vocalista durante os primeiros cinco anos. No início de 2017, Frejat se desligou do Barão Vermelho e seguiu carreira solo.

Já a “Matanza” foi escolhida por ser considerada “rock pesado”, já que esta é uma tendência do festival de Santa Cruz do Rio Pardo nos últimos anos, ou seja, uma apresentação de rock tradicional e outra no estilo “pesado”. Criado em 1997, o grupo já foi premiado em vários anos como melhor banda de rock do País e já tocou no agitado festival internacional “Rock in Rio”.

No entanto, outras 12 bandas de várias cidades, algumas de Santa Cruz do Rio Pardo, também participam do 15º festival “Rock Rio Pardo”, animando o público nos dois dias do evento, antes do encerramento com as bandas principais.

No sábado, 29, haverá shows com os grupos Charlie Marte, The Hangover, Gato Carteiro, No Fate, Landau 69, Baleia Mutante e Sephion. No domingo, 30, será a vez de Elder King, Kataklisma, Dech66, RockWell e Higt Voltage.