Grupo faz campanha para Santa Casa

No último sábado, 1º, um dos grupos da campanha “Todos Pelo Bem” concluiu o trabalho de arrecadação de alimentos para a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.Foram arrecadados cerca de 1.200 quilos e R$ 1.251,00 que será revertido na compra de alimentos. Cerca de 60 voluntários participaram desta ação que compõe o “Mês de Qualidade” da empresa Special Dog, que neste ano leva o tema “Gratidão”. Outros grupos espalhados pela cidade também desenvolveram atividades semelhantes. Além da entrega de mantimentos, parte do grupo divertiu os pacientes se vestindo de palhaços para levar alegria ao hospital.