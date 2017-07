Coluna “Dicas” – Edição de 16/07/2017

Atraso

A Câmara está enfrentado problemas para instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) porque demorou para tomar a iniciativa. O rombo nas contas da prefeitura, no esquema criminoso operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa, foi descoberto há mais de seis meses, mas somente agora os vereadores estudam uma CPI. Pelo jeito, a sigla em Santa Cruz do Rio Pardo deveria se chamar Comissão Prossegue Indefinida…

Fôlego

A suspensão da CPI, que sequer chegou a ser instalada, pode significar um fôlego para o reatamento do diálogo entre o prefeito Otacílio Assis (PSB) e o vereador Edvaldo Godoy (DEM). Tem gente ligada aos dois que quer agir com panos quentes em nome da união do grupo…

Metralhadora

Já o vereador João Marcelo Santos (DEM) parece cada vez mais distante do prefeito Otacílio Assis. Depois de chamar os colegas de “paus mandados” durante sessão na Câmara, na semana passada, em entrevista ao site “Santa Cruz News”, ele simplesmente disse que o prefeito deveria calar a boca…

Empurrão

O comportamento de João Marcelo acontece num momento em que, dizem os bastidores, o secretário da Educação, Fernando Bitencourt, anda balançando no cargo. Segundo consta, Bitencourt foi indicação do vereador, já que Marcelo e o secretário são membros de uma loja maçônica de Santa Cruz. A situação de Bitencourt é anterior às farpas do vereador, mas que elas podem ajudar a jogar a pá de cal, isto pode…

Chumbo trocado

Dentro de algumas semanas a bancada governista deverá propor uma CPI para investigar fraude em horas extras na Codesan, ocorrida no governo anterior. No entanto, também deveria investigar irregularidades graves que acontecem na mesma empresa no atual governo. Uma delas virá à tona nos próximos dias…

Gostou

O advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que defende a ex-tesoureira Sueli Feitosa, gostou de saber que o prefeito Otacílio disse, numa emissora de rádio, que o resultado da perícia contábil que está sendo feita nas finanças do município pode encontrar números diferentes dos até agora anunciados. “Esta discrepância certamente vai beneficiar a defesa de Sueli Feitosa”, admitiu Otacílio. Mitsunaga nem precisou agradecer…

Pesquisa anima

Otacílio Assis

Na semana passada, uma pesquisa de um instituto ligado à TV Band considerou o governo de Santa Cruz como um dos melhores avaliados do Estado. “Os números são superiores aos demonstrados nas urnas do ano passado”, garante Otacílio Assis (PSB). O prefeito, porém, anotou erros na pesquisa, já que o transporte universitário não teve boa avaliação, mesmo sendo de graça. Otacílio fez questão de dizer que a pesquisa não foi paga.

“Coisas de Política”

Problemas

Aquele vereador chegou a pé para a sessão da Câmara, mostrando sua irritação. Quando perguntado sobre o carro, respondeu:

— Minha mulher sempre precisou dele. O pior é que, sempre que ela dirige, acaba acontecendo algum estrago no veículo.

Passados alguns minutos, ele recebe uma ligação pelo celular. Era a sua mulher.

— Querido… Pode vir me buscar? Tive um problema com os freios do carro.

E o vereador pergunta, tentando esconder a irritação:

— Onde você está, meu bem?

— Aqui, dentro da farmácia do Paulinho…

— E o carro?

— Também está aqui dentro, querido… Junto comigo!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)