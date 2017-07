BB inicia nova safra e Santa Cruz terá R$ 100 milhões para financiamentos

A agência do Banco do Brasil de Santa Cruz do Rio Pardo reuniu agricultores na tarde de terça-feira, 11, para anunciar o início dos financiamentos para a safra 2017/18. Eventos semelhantes foram realizados em todo o País, pois o banco vai disponibilizar R$ 103 bilhões para a nova safra.

A instituição anunciou uma série de novidades, como a queda dos juros em até 2 pontos percentuais, dependendo do tipo de financiamento. Na última safra, o banco disponibilizou quase R$ 95 milhões para o financiamento de projetos agrícolas em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo o gerente geral Carlos Roberto Martinez, a agência do banco no município é responsável por quase metade de todos os investimentos no agronegócio na cidade.

“O Banco do Brasil é muito importante no fomento do agronegócio. Somos, na verdade, os grandes propulsores da agricultura em Santa Cruz”, disse. Carlos ressaltou que os números colocam a agência como uma das mais importantes do Estado.

A última safra bateu recordes de produção, mas Martinez acredita que a próxima pode ser ainda maior. Além dos créditos normais ao agricultor, o Banco do Brasil tem projetos diferenciados, como financiamentos de barracões para granjas ou outros negócios, produção de energia e até consórcio para aquisição de terras ou aviões para lavoura.

“Este consórcio é inovador porque não existem financiamentos para compra de terras. Com este sistema, isto passa a ser possível”, disse o gerente da agência de Santa Cruz.