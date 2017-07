Cadela vira ‘craque’ e já é a mascote de time

Animal passa as tardes nos gramados da

Madre Carmen e exibe domínio de bola

Ela sequer tinha nome e acabou sendo chamada de “Nega” pelos jogadores do Vila Nova, que treinam no campo da vila Madre Carmen todas as tardes. É uma cadela sem raça, mas que encanta a todos pela habilidade com a bola. “É difícil tirar a bola dela”, garante Renan Batista de Lima Lealdine, que usa o campo para treinar diariamente.

A cadela apareceu no local há mais ou menos um ano, quando o movimento no campo aumentou por conta de treinamentos. Já deu cria, desapareceu, mas voltou ao campo onde parece ter encontrado a alegria com a bola.

Segundo Leandro, a paixão da cachorra pela bola começou por puro ciúme. “Eu gostava de ficar brincando com um filhotinho dela, que me mordia o calcanhar. Ela ficou enciumada e passou a roubar a bola de mim durante os treinos”, conta.

E, claro, gostou. “Nega” dispara com a bola pelo campo, em alta velocidade, controlando a direção com o focinho. Muitas vezes a “jogada” acaba dentro do gol.

Quando a bola pula, a cadela salta junto. “Eu já vi ela fazer embaixadinhas com o focinho, umas quatro vezes seguidas”, garante Renan. Para quem não acredita, o atleta fez alguns vídeos de “Nega” para mostrar aos amigos.

O ex-jogador Toko Degaspari, que acompanhou a reportagem, viu de perto o domínio que a cadela tem da bola. “É incrível. Ninguém consegue tirar a bola dela”, contou. O fôlego do animal também impressionou Toko.

Quando começou a “carreira” no futebol, “Nega” costumava atrapalhar os treinamentos de campo, roubando a bola dos atacantes. Hoje, ela costuma respeitar os jogos, mas nos intervalos faz questão de mostrar ao público que é craque. “A gente trata ela muito bem porque é difícil encontrar jogadora tão aplicada”, brinca Renan.