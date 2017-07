Coluna de João Zanata Neto – Edição de 16/07/2017

Entrevista

João Zanata Neto *

— Não posso dizer. É um segredo que guardo há muito tempo. Aliás, esta sua pergunta é quase um insulto.

— Não se aborreça. Não se trata de uma afronta ou uma curiosidade desmedida. A verdade que lhe cobro não interessa só a mim, mas a toda nação.

— Até concordo, pensando com mais calma, que não se trata de um insulto, mas é, sempre que me questionam sobre tal coisa, um aborrecimento. Em pronunciamento público, já justifiquei tal fato com muita sinceridade e coerência. Acredito que tal assunto esteja sepultado a sete palmos.

— Apesar de ter passado um longo tempo, esta questão, supostamente esquecida pela população em geral, não esta resolvida, pois as ações judiciais, o que tornaram réu, ainda tramitam nos tribunais.

— Isto muito bem o sei, mas a despeito de tais ações, você deveria saber que obtive vários pronunciamentos vencedores. Veja bem, o ideário popular me transformou em um monstro, mas monstro eu nunca fui e nunca serei. Eu estou acima e imune às opiniões públicas.

— Confesso que não estou nem um pouco impressionado. Só um pouco aturdido com a hipocrisia das suas palavras. Porém, reconheço a sua tremenda habilidade em se defender. A sua eloqüência, o seu discurso, é muito perspicaz, mas muito corriqueiro nestes casos. Não digo isto por ofensa, nem tão pouco estou sendo irônico. Entendo que, por hora, posso estar a lhe aborrecer, mas, voltando a dizer, a mim só interessa a verdade.

— A verdade é uma tarefa dos deuses. Nós, os pobres mortais, temos em conta que a verdade é quase sempre não conveniente.

— Posso presumir que existe algo que não pode ser revelado?

— O senhor sente prazer em amesquinhar as minhas memórias mais sagradas? O senhor me propôs um entrevista para este seu livro… como será mesmo o título?!

— “A História Política dos…

— Por favor, não precisa repetir este título horroroso. “A História Política dos Maiores Corruptos”. E o senhor acha que vai vender muito? Vá lá, desejo-lhe boa sorte. Mas, como dizia, esta entrevista desbandou para um inquérito. O senhor se compraz em me colocar entre paredes com estas saraivadas de perguntas. E digo-lhe mais, somente concordei com tal entrevista graças a linha editorial do seu jornal. Entre o seu Editor Chefe e a minha pessoa sempre houve um acordo de cavalheiros. Uma charge aqui, outra ali, ainda posso tolerar, mas esta dissecação da verdade invade até a minha alma.

— Veja bem, o senhor presidiu o seu partido, formou coligações com as minorias, sempre esteve paparicado pelas maiores empresas, carreou centenas de cargos aos seus correligionários, seu patrimônio não declarado, inexplicavelmente, está na casa dos dos bilhões de reais. O senhor se transformou não só em um dos mais ricos do Brasil, mas a autoridade com o maior poder de influência política. Seria ilógico não colocá-lo como o principal personagem deste livro.

— Meu jovem repórter, o senhor está viajando um tanto alto. A minha participação na política brasileira é modesta. A miúde, sou apenas um figurante. Houve tantos expoentes da política brasileira. Não entendo por que me escolheu. Nunca fui visto com uma mala de dinheiro. Não nego que sempre tive bons relacionamentos. Isto é inerente ao homem público. Se a corrupção tornou-se algo corriqueiro na política nacional, tal engendro não foi capitaneado por mim. Embora, não é desconhecido que respondo a alguns processos, sou vítima de delatores desesperados pela benesse processual. Você deve entender e até registar na sua obra que a delação premiada é um fogo selvagem que atinge até as madeiras mais nobres.

— Creio que estamos em um impasse e vejo que o senhor tem uma opinião inarredável. Não vou insistir agora. Espero que reflita um pouco mais. Por gentileza, o meu cartão. Guarde-o.

Dois anos depois,liguei para o ex-político, intentando agendar uma nova entrevista. Atendeu a sua secretária que me falava comendo algo muito ruidoso. Deselegância total. O doutor está nas últimas, disse ela. Perguntou meu nome completo e depois de alguns instantes, disse: há uma carta para o senhor, mas só irei entregá-la após a morte do doutor. De imediato pensei: maldito mentiroso!

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.