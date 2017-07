Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 16/07/2017

Um minuto de sobrevida

para o xerife de Big Whiskey

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quando Clint Eastwood aponta a espingarda de cano duplo para a cara do Gene Hackman, a menos de um metro de distância, no final de “Os Imperdoáveis”, o rendido se humilha dizendo que não merece morrer daquele jeito. Com o dedo no gatilho, Clint responde ao xerife: “Morrer não tem nada a ver com merecer”. Naquela hora, não importava se o xerife, próximo de se aposentar, estivesse terminando (ele mesmo) de construir uma casa para assistir da varanda ao entardecer, procurar a primeira estrela no céu, esperar pela lua, esses tolos privilégios de aposentado. O cinema americano está cheio dessas piadinhas de roteirista, mas até as piadas para existirem precisam ter um pé na realidade. Daí, é possível se pensar durante anos nessa frase, “morrer não tem nada a ver com merecer” — o filme é de 1992.

Em maio de 1985, um ano depois de chegar da capital a essa curva de rio que algumas pessoas enxergam dourada, tornei-me doador de órgãos. Foi no estande da prefeitura montado na Feira. A moça me entregou uma carteirinha de cartolina que preenchi com meus dados pessoais em letras de forma, para que não pairasse dúvida e por engano outra pessoa fosse recortada no meu lugar. Assinei embaixo, me comprometendo (ou oferecendo) como “doador de todos os órgãos aproveitáveis”. Aquele cartãozinho me acompanha desde então, como a apólice de um seguro que você faz, mas não espera receber. Meu filho caçula nasceu três meses depois e hoje é cinco anos mais velho do que eu era quando me tornei doador.

A doação de órgãos não deveria depender da boa vontade de ninguém, mas o medo da comercialização de nossos pedaços é um argumento forte na contramão. Não é fácil argumentar contra a notícia de que o coraçãozinho de um menino internado com caxumba num hospital brasileiro foi bater no peito de um outro menino em Dubai. O prato da balança onde se colocam os benefícios da doação pesa sempre menos do que o prato onde se coloca o medo do tráfico de órgãos. E desde que um médico de Turim anunciou o transplante de cabeça ainda para esta década, o quadro só tem piorado.

Pois os meus órgãos oferecidos circulam por aí há 33 anos, dando mole. Não é pouco tempo. As escrituras dizem que foi o tempo que um judeu de Nazaré teve de vida para mudar a história das religiões e dividir o calendário em dois: antes e depois dele. É tempo, portanto. Um tempo, contudo, que às vezes não merecemos. Porque essa é a outra face da frase do pistoleiro: “Viver (como morrer) não tem nada a ver com merecer”. No filme, a espingarda falha, e Gene Hackman ainda tem mais alguns minutos de vida dentro daquele saloon imundo da cidade de Big Whiskey.