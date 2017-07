Motorista provoca acidente e foge

Um casal de idosos ficou ferido após um grave acidente na noite de sexta-feira, 14, em Bernardino de Campos. O Fiat Pálio do casal seguia pela vicinal que liga Bernardino a Manduri, quando o carro foi atingido em cheio por um caminhão.

O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 2 da vicinal. O Fiat ficou com a frente totalmente destruída e, horas depois, foi guinchado por um caminhão para desobstruir a pista.

O homem e a mulher sofreram ferimentos generalizados. O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo e o Samu — Serviço de Atendimento Médico de Urgência — levaram os feridos para o hospital de Bernardino.

O caminhoneiro está sendo procurado pela polícia.