Mulher tenta entrar no presídio com drogas dentro na genitália

Uma mulher foi presa no último domingo, 9, ao tentar entrar na Penitenciária de Bernardino de Campos com drogas escondidas em seu órgão genital. Com ela, foram encontrados 180 gramas de cocaína, além de 130 gramas de substância esverdeada, aparentando ser maconha. O material foi encaminhado para perícia.

A ocorrência aconteceu durante a visita de familiares aos presos. A mulher foi barrada por volta das 12h14.

A SAP — Secretaria da Administração Penitenciária — informou que qualquer pessoa que tente entrar no presídio com objetos ilícitos é automaticamente excluída do rol de visitas. A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia para a retirada da droga. Ela recebeu voz de prisão. A penitenciária instaurou processo disciplinar.