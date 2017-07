Terreno que dá acesso à enorme cratera é fechado

A enorme cratera formada pela erosão nas margens do ribeirão São Domingos, no bairro São José, já não é um risco para populares que andam na rua em frente à escola “Maria José Rios”, principalmente os alunos. Em maio, o DEBATE denunciou que a cratera ficava a alguns metros da rua e não havia obstáculos, pois o muro que cercava o terreno caiu. A uma quadra do local, ainda há outra escola, a “Maria José Rios”.

Há semanas, o local foi fechado com uma cerca metálica. O proprietário do terreno trava uma demanda judicial com a prefeitura, pois teve uma casa praticamente engolida pela erosão. O imóvel foi demolido e ele alega que o município não realizou obras para evitar o problema. Já a procuradoria jurídica da prefeitura alega que a casa foi construída em APP (Área de Proteção Permanente), o que é ilegal.