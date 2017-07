Abandono deteriora um prédio histórico

Inaugurado em 1915, antigo prédio da Etec foi

interditado e está sendo consumido pelo tempo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ele já foi o mais imponente prédio público de Santa Cruz do Rio Pardo na segunda década do século passado, quando foi inaugurado para abrigar o primeiro Grupo Escolar do município. Hoje, porém, é um retrato do abandono governamental. Sem atividades desde 2015, o imóvel da rua Benjamim Constant já tem sinais de deterioração e seus únicos ocupantes são gatos de rua. É uma situação triste para o único prédio de Santa Cruz do Rio Pardo tombado pelo patrimônio histórico estadual.

O “grupão” foi construído pelo lendário coronel Antônio Evangelista da Silva — o “Tonico Lista” — em 1913, mas a escola somente foi inaugurada dois anos depois devido à burocracia para a instalação de uma instituição estadual em Santa Cruz do Rio Pardo. Em 1915, Tonico continuava sendo o chefe político incontestável da cidade, mas o prefeito de plantão era Agnello Villas Bôas, pai do sertanista Orlando Villas Bôas. A inauguração ganhou destaque fotográfico na revista “A Cigarra”, que na época tinha uma das maiores tiragens do País.

O grupo escolar, que depois virou a escola estadual “Sinharinha Camarinha”, funcionou no prédio até o início da década de 1970, quando foi transferido para as atuais instalações, na praça São Sebastião. O prédio antigo, então, passou a ser ocupado pela Delegacia de Ensino de Santa Cruz do Rio Pardo. A repartição ganhou o nome do professor “Gentil Marques Válio”, ex-colaborador do DEBATE.

Nos anos 1990, o governo do PSDB extinguiu a Delegacia de Ensino de Santa Cruz e o prédio foi cedido pelo Estado para abrigar uma escola infantil municipal, biblioteca e cursos profissionalizantes.

Anos depois, ele se transformou na sede da Etec “Orlando Quagliato”. No entanto, os problemas estruturais do antigo imóvel não tiveram a devida manutenção do Estado e as aulas passaram a ser realizadas sob riscos constantes. Chovia em algumas salas e pedaços do forro interno chegaram a cair, ameaçando os estudantes. No final de 2015, não havia mais condições para a Etec continuar no prédio.

A escola estadual teve de se acomodar em salas improvisadas em outras escolas estaduais, já que a prefeitura cede seus dois melhores prédios educacionais para a Oapec. A entidade particular, por sua vez, possui um prédio próprio que está abandonado.

Deterioração

Desde então, o outrora imponente prédio do antigo “grupão” encontra-se abandonado. O problema é a falta de verbas para recuperá-lo, pois o imóvel é tombado pelo patrimônio estadual e, portanto, não pode sofrer qualquer mudança em suas características originais. Isto significa que ele não pode ser reformado, mas apenas restaurado.

No ano passado, o prefeito Otacílio Assis (PSB) antecipou que não iria aceitar qualquer oferta do governo estadual para a transferência do imóvel ao município. Segundo ele, a restauração do velho prédio não custaria menos do que R$ 20 milhões.

A reportagem esteve no prédio na última sexta-feira, 14, e verificou que os sinais de abandono são visíveis. Na frente, há muita sujeira e pelo menos três lixeiras estão quebradas, derrubadas ao chão.

Os portões estão fechados com cadeados, mas as portas do prédio — com a madeira exibindo apodrecimento — estão trancadas apenas com um ferro. Basta empurrá-lo para que, através de uma enorme fresta, o corredor possa ser visualizado. Ao menos aparentemente, os corredores não estão sujos, mas há sinais de abandono.

As ferragens de todas as janelas estão enferrujadas e há rachaduras por toda parte. Alguns vidros estão quebrados e por eles é possível ver a situação das antigas classes escolares. As lousas ainda estão preenchidas.

Pelas janelas dos porões — onde também funcionaram salas nos tempos do grupo escolar “Sinharinha Camarinha”, o entra e sai de gatos é constante. Perto dos portões, há, inclusive, pratos de rações para gatos, certamente deixados por alguma pessoa. A presença dos animais, entretanto, pode significar que não há ratos no velho prédio.