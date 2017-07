Especializada em presentes, loja traz tendência de oferecer muita variedade

“Mix Free” trouxe a S. Cruz a tendência de muitos produtos numa única loja

Quem entra, simplesmente ama. Este é o perfil da “Mix Free”, uma loja que surgiu há três meses em Santa Cruz do Rio Pardo e é especializada em presentes. Curiosamente, fez o caminho inverso da maioria, já que começou na internet em 2013 para depois inaugurar seu espaço físico. Hoje, a loja na avenida Clementino Gonçalves possui mais produtos do que o site virtual. O prédio impressiona, construído exclusivamente para a loja, mas engana-se quem imagina que os preços assustam.

Segundo a proprietária Beatriz de Fátima Araújo Viol, o conceito surgiu com a dúvida recorrente na hora de se comprar um presente. Afinal, muitas pessoas chegam a percorrer várias lojas do comércio em busca de algum produto. “Nosso conceito é reunir, numa única loja, uma grande variedade de produtos que se encaixam tanto no gosto do cliente como no bolso”, diz Beatriz.

Há desde brinquedos para crianças a produtos para beleza ou utilidades para a cozinha, passando por semijoias, bolsas, carteiras, jogos, relógios ou até piscinas infláveis.

Segundo Beatriz, a nova loja se especializou em listas de casamentos, mas também é muito procurada para chá de bebê ou cozinha, aniversários ou o tradicional “amigo secreto”.

No caso da lista de casamento, a comerciante diz que criou um sistema prático para selecionar produtos sem que o nome dos noivos fique exposto. Um pequeno aparelho seleciona os ítens como opções e o casal ganha uma cor, com a qual todos os objetos são marcados. “Fica muito mais fácil para o convidado, pois ele sabe que levará algo que certamente vai agradar os noivos”, explicou Beatriz. A comerciante também define antecipadamente o gosto dos noivos, como clássico ou moderno.

A loja também criou um sistema para convidados que não podem comparecer à cerimônia. Neste caso, a compra é feita por telefone e o produto, entregue na casa da noiva. “O cliente recebe, depois, um recibo da entrega, inclusive com o nome de quem assinou”, lembra Beatriz.

A Mix Free também lançou um cartão próprio, graças a uma parceria, além de aceitar todos os cartões tradicionais. O cartão com a grife da loja, por sinal, também é aceito em outras lojas, postos de combustíveis e supermercados de Santa Cruz do Rio Pardo.

Diversidade

Há seções na “Mix Free” que impressionam, como produtos para churrasco. Um deles, que inclui uma enorme tábua com facas e acessório para os espetos, sai por R$ 176. Um espeto em aço inox custa menos de R$ 5.

No setor de brinquedos, há bonecas com vários acessórios a R$ 30. Carrinhos de grande porte não custam mais do que R$ 20.

Outra seção oferece aromatizadores de ambientes. “É o conceito de se perfumar o ambiente, muito usado em consultórios. Mas há também sabonetes próprios para o churrasqueiro de final de semana, que elimina o odor nas mãos”, conta Beatriz.

Com a experiência ao longo de anos com a loja virtual, Beatriz disse que aprendeu a negociar com fornecedores. O resultado são ítens a preços que não são encontrados em Santa Cruz. Um jogo de copos, por exemplo, é oferecido a R$ 10.

O cliente tem a facilidade de comprar um jogo de pratos finos ou somente um deles. Os presentes são tão diverficiados que a Mix Free possui enfeites diferenciados, como espadas de parede ou objetos em gesso metalizado.