Município aposta no Turismo para receber mais de R$ 600 mil anuais

Prefeito acredita que projeto que inclui Santa Cruz

como “cidade de interesse turístico” deve ser aprovado

Há mais de um a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo tenta incluir o município na lista das “cidades com interesse turístico”. Na reta final, segundo informações do deputado Ricardo Madalena (PR), a cidade deverá conquistar o título, que é um passo antes de se transformar em “estância turística”.

Não se trata apenas de um mero título. Caso a inclusão de Santa Cruz esta lista seja aprovada, o orçamento da cidade deve crescer mais de R$ 600 mil por ano. A verba é repassada automaticamente pelo Estado às cidades que possuem esta posição.

Antes, somente as estâncias turísticas tinham direito aos recursos, mas a legislação ficou mais flexível, possibilitando a criação de municípios “com interesse político”.

Só a título de comparação, na região de Santa Cruz do Rio Pardo a cidade de Piraju, que é estância turística, recebe cerca de R$ 4 milhões a mais em seu orçamento.

O dinheiro, porém, é “carimbado”, ou seja, só pode ser investido em turismo. Mas atende a projetos mais ambiciosos da administração, que deseja fomentar o turismo ao longo dos próximos anos.

Santa Cruz, por sinal, elaborou um projeto demonstrando que tem fortes características para o turismo, principalmente o rio Pardo, que corta o município inclusive na área urbana.

“Tecnicamente está tudo favorável e falta a aprovação do Conselho de Turismo do Estado. Caso isto aconteça, faltará a apenas a aprovação da Assembleia Legislativa. Neste caso, nosso deputado Ricardo Madalena já avisou que não haverá problemas para o projeto ser votado favoravelmente pelos deputados”, disse Otacílio na semana passada.

O prefeito explicou que a verba, caso seja conquistada pela prefeitura, é repassada todos os anos, sem interrupção. “É um dinheiro que pode ser usado, por exemplo, na reforma de prédios históricos — como a antiga Câmara —, realizar atividades e festas turísticas e até promover atrativos nas margens do rio Pardo, desde que não afete o Meio Ambiente. Enfim, muitas coisas podem ser feitas”, explicou. Ele citou, inclusive, os festivais “Rock Rio Pardo” e a festa do Peão de Boiadeiro, ressaltando que o dinheiro deve ser dividido entre eventos grandes e os menores.

Os recursos também podem fomentar outras tradições de Santa Cruz, como reativar a “Corrida de Boia” com estrutura maior e até recriar a folclórica “Comboia”.

Otacílio avalia que o projeto deverá tramitar e ter uma decisão até o final deste ano. O governo do Estado está analisando blocos de 20 municípios cada vez. O próximo poderá ter na lista Santa Cruz do Rio Pardo.