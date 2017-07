Cartas – Edição de 16/07/2017

Agradecimentos

Apesar da pouca convivência social, sempre que cruzo com amigos ou conhecidos nos mercados, padarias ou postos de combustíveis, recebo elogios pelos artigos que escrevo. Isto me deixa, de certa forma, contente, pois vejo que Santa Cruz “está lendo”, o que é raro, já que, com quase 50.000 habitantes, temos apenas uma livraria.

Os elogios que recebo e que me fazem praticamente um agente provocador de leituras, são do tipo: “Gosto muito dos artigos que você escreve”. “Passei a comprar o DEBATE para ler o que você escreve”. “Mas daquela sessão só leio seu artigo”.

Agradeço aqui essas escutas que recebo nos encontros de amigos e conhecidos.

Já tentei, em artigo passado, fazer com que pessoas moradoras daqui, com bagagem cultural para tanto, também escrevessem e “recheassem” a coluna “Cartas”. Mas vejo que clamei no deserto, pois os cidadãos locais, com algumas pouquíssimas exceções, não se aventuram nas postagens da seção.

Ante a falta de interesse “dos locais”, sobra espaço para os cidadãos de outras cidades escreverem e preencherem as lacunas da seção.

É sobre isso e comentários dos que só leem os meus artigos, que quero esclarecer os leitores, meus amigos. Os artigos advindos de outra parte do Estado também têm seu valor, e muito, nas citações que, apesar de não serem daqui, trazem grandes mensagens culturais, que devem ser apreciadas e analisadas pelos leitores. Não rebuscando muito nos passados longínquos, na edição de número 1.890, da mesma seção Cartas, o artigo “Republica da Delação”, de João Batista Herkenhoff, que traz mensagem sobre o tema e que deve ser apreciado. Na edição de outra semana, número 1.891, na mesma seção de cartas, o artigo “Rato e Ratoeira”, de Wagner Pedro Menezes, que também merece consideração e atenção dos leitores.

Enquanto que os escribas locais, bastante aculturados, não querem marcar presença e divulgar a tantos o bastante que Deus armazenou em seus cérebros, vamos aprender a apreciar os artigos dos que, mesmo morando em outras regiões, se aventuram e são bem-vindos na imprensa local.

Colega professora Ana Maria Rocha Rocha, promotor Brondi, de Araraquara, vocês deveriam aparecer mais. Foram e ainda são muito requisitados pelos leitores.

Oldach Roder, expressão cultural de São Pedro do Turvo. Divida conosco todo o acervo que você acumula, fale para nós da cultura são-pedrense. A classe médica também poderia escrever assuntos médicos das suas especialidades.

Espero que a grande classe de advogados se faça representar de vez em quando. O mesmo digo aos professores, também de classe numerosa, que deveriam se fazer presente também. Muitos deles postam nas redes sociais e não escrevem no DEBATE.

Digo sempre que, os que por razões maiores, se tornaram diferenciados culturalmente, devem “repartir” o que sabem com os demais que apenas gostam de ler.

Somos hoje, em Santa Cruz, o incentivo para que a leitura volte a proliferar na cultura santa-cruzense.

É isso que a “Joia da Sorocabana”, culturalmente, espera de nós. Taliany digitou…

— Professor Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Todos querem o fim das cotas

Ha poucos meses, estava se discutindo na internet um falso projeto de lei cujo autor era um deputado não identificado na Câmara, que falava sobre a criação de cotas em concursos públicos para gays e transexuais, o que também levantou novamente as discussões sobre cotas raciais e para pessoas de baixa renda nos vestibulares e concursos no Brasil.

Uma questão bastante relevante que pessoas não favoráveis às cotas usam como argumento, é que nenhuma pessoa — sendo ela de baixa renda, índio ou negro — tem inferioridade mental ou incapacidade de prestar um vestibular, independente de sua raça. Mas se esquecem que, quando falamos de cotas, não falamos de capacidade e sim de oportunidades.

Mais da metade da população brasileira (54%, segundo IBGE 2014) é de pretos ou pardos (grupos agregados na definição de negros). Mesmo com este percentual, não é fácil encontrar por aí negros e pardos vivendo em situação igualitária com brancos. Podemos olhar à nossa volta, que não há 54% de alunos negros nas salas de aula nas universidades, não há 54% de negros com carteira assinada, não há 54% de negros nos grandes cargos nas empresas. Isso é reflexo de desigualdade.

As cotas sociais apresentam os próprios motivos de sua existência, a discrepância existente entre escolas públicas e particulares, claramente, oportunidades diferentes a estudantes de classes sociais diferentes, sem as cotas para os estudantes de escolas publicas, as vagas nas melhores universidades continuarão sendo conquistadas por candidatos com melhor estabilidade financeira. O ideal seria a mudança na educação, mas isso demoraria anos.

Isso não significa que as cotas não possam deixar de existir, mas elas só deixarão de ter sentido quando o preconceito também já não interferir nas vagas de emprego, e quando o filho do pobre tiver as mesmas oportunidades que o filho do rico dentro do estado.

— Gustavo Ferreira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Abraço de afogados

No Brasil de hoje, a bagunça, o desrespeito praticado pelos seus governantes, a inércia do Estado, a política rasteira maior, muito mais, do que sempre foi; a Justiça mais perdida do que os próprios políticos larápios ou apenas incompetentes e coniventes, deixam o cidadão com dificuldade de dar um nome, um título a um texto que pretende escrever sobre essa baderna geral em que se tornou a política nacional.

Tem-se atualmente um governo federal com apoio popular abaixo do ralo. Repleto de denúncias com gravações de voz, e nem isso é suficiente para uma tomada de decisão do principal partido que o apoia. Tudo por medo de em pouco tempo seus caciques estarem na mesma condição do atual presidente. Possivelmente, falaram coisas similares ao que o presidente da República falou e a dúvida é se foram gravadas e se alguém teria interesse em divulgar o que disseram.

Gravações e imagens de malas de milhões de reais em dinheiro vivo voando nas mãos de suas “excelências representantes” do povo. As denúncias são feitas e o Poder Judiciário se mostrando muito preocupado em “não gerar instabilidade” no país, como se punir corruptos fosse anormal; e não a corrupção generalizada. Chega-se ao argumento de que “não se cassa um presidente da República” a todo o momento. Ora, depende de qual é o mal maior. Se cassar uma miragem de presidente ou continuar com um cadáver, apenas para dizer que existe um corpo, quando a alma já foi para o merecido lugar.

Nem isso deveria ser discutido, pois o julgamento político-jurídico é mais uma invencionice genuinamente brasileira, especialmente explicado com muito glamour pelos especialistas políticos.

Daí em diante, a preocupação maior dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário seria “salvar” o futuro das próximas gerações com as reformas “inadiáveis e necessárias”. Tomando por base o voo das malas ou os empréstimos milionários dá para se imaginar que futuro terão nossos jovens e futuros políticos.

Se o Poder Judiciário continuar atuando como vem fazendo nos últimos dias, aqueles jovens que optarem pela carreira política podem seguir o comportamento dos políticos atuais e trapacear tranquilamente. Serão absolvidos com decisões semelhantes à da chapa Dilma-Temer. Afinal, em qualquer tempo não se cassará um presidente da República a todo instante, faça ele o que fizer. Pouco importa o “oceano de provas” sobre os atos praticados e não servem gravações de visitantes sigilosos nas madrugadas no Planalto. As investigações poderão ser autorizadas, mas as provas conseguidas não poderão ser utilizadas. As instâncias superiores da Justiça brasileira precisam encontrar um rumo.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Manso e humilde

Um coração para amar. Essa é a maior dádiva da estrutura humana que ocupamos, seja biológica ou emotivamente. Do coração deriva o pulsar da nossa existência, bem como a ele atribuímos nossos sentimentos, como símbolo do amor entre nós. Mais que um órgão vital, é o coração o símbolo maior das motivações de nossos relacionamentos, que fazem do ser humano um indivíduo voltado para o outro, o companheiro, a companheira, família, amigos e a própria comunidade, raça, nação. Esforçamo-nos continuamente para expandir nossos sentimentos uns para com os outros. O amor é a corrente vital que nos une. Ensina a doarmos nossos corações, nossas vidas…

Assim deveria ser. Esse círculo sempre crescente é a energia mais positiva da convivência humana, pelo qual se atribui a harmonia familiar, comunitária, social e até entre os povos. Se amamos, construímos a paz. Um sentimento vital para a raça que somos, pois que onde este se estabelece deixa de existir o individualismo, o egoísmo, a competitividade pura e simples, para se estabelecer o respeito, a tolerância, a compreensão e todos os demais sentimentos de amor ao próximo. O amor nunca destrói, ao contrário, eleva, solidifica, harmoniza nossas conquistas. O amor é expansivo. Afasta o egoísmo, supera as desavenças. É o pedestal mais sólido e consistente da construção de um mundo novo, sem guerras, sem ódio.

Por isso, o mais contundente ensinamento de Cristo para justificar sua missão, dizia: “Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos”. E acrescentava: “Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim” (Jo 15, 12-13.18). E como seria esse amor sem limites? Conhecemos o ódio do mundo aos construtores da Paz. Sabemos, de antemão, que o mal prospera, o egoísmo toma conta e as desavenças identificam o animal humano. Neste caos – de ontem e de hoje – Jesus intercede ao Pai: “Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um… para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, como amaste a mim” (Jo 17, 20…23). Estava estabelecida a reciprocidade e a igualdade de condições no relacionamento Deus-homem. Jesus se colocava como um de nós, ao mesmo tempo em que nos igualava a Ele. E consolava: “Nãos fique perturbado o coração de vocês”, anunciando sua morte próxima.

Quem lhes falava tinha maiores razões para se perturbar. Mas seu coração se mantinha manso e humilde. Angustia maior seria perder aqueles que tanto amara e pelos quais daria sua vida. Na cruz, o ato final de seu martírio teria uma cena sem maiores consequências, visto que a morte já o dominava; teria seu coração ferido por uma lança. E dele jorrou sangue e água. Hoje a ciência nos explica que só um coração exausto, paralisado por dores extremas e prolongado sofrimento, é capaz de verter água. Produz uma bolha de proteção momentânea, onde a água acumulada anestesia um pouco o sofrimento de uma vítima submetida a angústia suprema. É o clímax de uma dor prolongada. Nada mais tem a oferecer, senão o pouco sangue que ainda lhe resta e a água anestesiante. Aberto, expõe seu sofrimento. Assim a ciência pôde avaliar um pouco mais o sofrimento pelo qual Jesus passou… O coração manso e humilde tudo suportou por amor à humanidade! Era um coração sagrado.

Ousamos, então, pedir: “Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso”.

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

“Foto do Leitor”

A foto de um pescador no Pardo em 1915

— Foto de um pescador no rio Pardo data de 1915 e foi publicada na revista “A Cigarra”, em reportagem especial sobre a cidade. O prefeito de Santa Cruz era Agnello Villas Bôas, pai do sertanista Orlando Villas Bôas, o único dos três famosos irmãos que nasceu no município. Analisando a imagem, o homem possivelmente estava pescando pouco abaixo da ponte que existia na rua Saldanha Marinho, ou, então, no local onde o ribeirão São Domingos deságua no Rio Pardo. A imagem está no acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro.