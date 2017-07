Empresário recebe título de cidadão

O agricultor e empresário Leandro Logullo foi

homenageado pela Câmara de Santa Cruz

O empresário Leandro Ferreira Logullo é o mais novo cidadão santa-cruzense. Ele recebeu o título na noite de quarta-feira, 12, durante sessão solene da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Emocionado, Leandro disse que sempre se sentiu santa-cruzense, mas agora o título — proposto pelo vereador Paulo Pinhata (PMDB) — confirma oficialmente esta condição. Familiares, amigos e autoridades prestigiaram o evento.

Logullo, na verdade, mora em Santa Cruz do Rio Pardo há mais de 20 anos. Nascido no Paraná, ele chegou à cidade em 1996, quando implantou um loteamento num período em que o déficit habitacional era um dos maiores da história. O Jardim Santanna foi sucesso empresarial e deu origem a outros dois projetos de continuação do bairro.

Leandro fundou a Plantec, que depois se tornou “Loteadora Quatro Irmãos”, empresa especializada na implantação de projetos habitacionais. Hoje, por exemplo, o grupo empresarial comanda outros empreendimentos em Santa Cruz, como Jardim Horizonte e as duas fases do Bosque Lorenzetti. No total, são mais de 2.200 lotes financiados aos moradores.

Como o empreendimento habitacional está sob comando dos filhos, Leandro realizou, em Santa Cruz do Rio Pardo, o sonho de se dedicar à agricultura. Hoje, é fazendeiro no município e produtor de milho e soja. Recentemente, foi entrevistado numa reportagem da TV Record.

Emoção

O autor do projeto que concedeu o título a Leandro Logullo, o vereador Paulo Pinhata (PMDB) ressaltou o tino empresarial do novo cidadão santa-cruzense e lembrou que agora ele se destaca na agricultura. “Eu costumo acompanhar a zona rural e sei da importância do Logullo para gerar emprego e renda em Santa Cruz do Rio Pardo”, disse. Em nome da família, Leandro Gonçalves Logullo lembrou o orgulho que toda a família tem do pai.

Em seu discurso de agradecimento, o empresário admitiu que o título é uma das homenagens mais marcantes de sua vida. “Este momento é de pura alegria. Não sou vaidoso, mas este título eu queria”, afirmou.

Leandro ressaltou que já se sentia santa-cruzense desde que aqui chegou, na década de 1990. “Esta encantadora cidade acolheu não apenas a mim e à minha família, mas principalmente meus sonhos”, revelou.

Ele afirmou que, embora receba a homenagem com humildade, sabe que sua responsabilidade aumenta. “Quero dizer que vou honrar este título a mim concedido, contribuindo cada vez mais para o progresso social, empresarial e familiar de Santa Cruz do Rio Pardo”, disse. Após a sessão, o homenageado ofereceu uma recepção aos presentes no salão “Os Galeguinhos”.