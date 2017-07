São-pedrenses são presos no MS por tráfico

Veículo foi parado na fronteira com

o Paraguai recheado de maconha

Três moradores de São Pedro do Turvo foram presos pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, na manhã da última segunda-feira, 10. Eles estavam num veículo abarrotado com maconha. A ocorrência só foi divulgada pela Polícia na manhã de anteontem, 14.

Segundo uma nota oficial da PM de Coronel Sapucaia-MS, cidade que faz divisa com Capitán Bado, no Paraguai, os policiais militares faziam patrulhamento numa vila quando, ao tentar abordar o Volkswagen Gol com placas de São Pedro do Turvo, o motorista acelerou o carro.

Houve perseguição em alta velocidade pela rodovia MS-289, no sentido Amambai-MS. Minutos depois, o motorista saiu da pista e abandonou o carro, continuando a fuga por uma estrada secundária, circundando uma plantação de eucalilptos. Havia um outro homem no banco do passageiro, que acompanhou o motorista a pé.

A polícia cercou os arredores e um dos homens foi preso. Outro conseguiu fugir por um cemitério. O suspeito capturado, de 40 anos, acabou confessando que o veículo estava carregado com drogas.

No carro, entretanto, havia duas mulheres, sendo uma adolescente. Elas contaram que são amantes dos dois homoens e estavam retornando para São Pedro do Turvo, sem saber que havia drogas no automóvel.

Durante revista da polícia no veículo, foram encontrados vários tijolos de maconha nas portas traseiras e nos bancos. A droga foi colocada nos espaços internos dos bancos e portas. No total, foram retirados 55 quilos do carro.

O homem de 40 anos contou aos policiais que seu parceiro, que está foragido, também é morador em São Pedro do Turvo. Ele disse que a droga comprada no Paraguai iria abastecer a região de São Pedro e Santa Cruz do Rio Pardo.

O casal foi preso pela autoridade policial do Mato Grosso. A adolescente foi apreendida e está à disposição da Justiça.