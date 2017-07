Três veículos se envolvem num acidente no centro

Dois Volkswagen Fox e um Gol se envolveram num acidente na avenida Tiradentes, centro de Santa Cruz do Rio Pardo, na tarde desta terça-feira, 18. Uma aposentada que dirigia o Gol se distraiu e não percebeu o semáforo fechado no cruzamento com a rua Marechal Bitencourt, atingindo em cheio um Fox prata. Com o impacto, o Gol foi para a pista contrária e bateu em outro Fox, que aguardava o sinal do semáforo. Uma mulher que estava no primeiro Fox foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) porque reclamou de dores no ombro. Pelo menos dois veículos tiveram danos de grande monta.