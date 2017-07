Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 23/07/2017

Aquele fio de

“Amo todos vocês”, diz o suicida no final do bilhete deixado para a família. “Amo quiabo com frango caipira”, diz alguém louco para ir pro céu, certo de que a gula é um pecado menor. Antigamente, os garotos e as garotas “amavam os Beatles e os Rolling Stones”.

O gentil garçom do Charlie vem me perguntar se eu quero que liguem a TV que está quietinha bem à minha frente. A hamburgueria ainda está vazia às 18 horas, quando chego para “abrir os trabalhos”. Se eu fosse um escritor famoso, a cidade saberia que posso ser encontrado todos os dias às 18 horas numa mesa do Charlie. De nada adiantou a minha enfática negativa: o garçom ligou a TV de onde ao invés de imagens começaram a sair umas músicas dos Rolling Stones.

“18h15 – entram duas meninas feias”, anotei num guardanapo. Antes de pedirem o cardápio, elas pedem a senha do wi fi e ficam olhando para dentro dos seus respectivos celulares. O futuro ou a utilidade dessas meninas feias nem o Brucutu seria capaz de arriscar nas cavernas.

O som do espremedor de laranja compete com a banda do Mick Jagger – páreo duro. E então, me dou conta de que naquele momento não me resta ninguém para espinafrar (falar mal). Lembro do velho Charles Bukowski que não tinha medo de dizer que “não amava os Beatles”, isso numa época em que os Beatles eram mais populares que Cristo, como John Lennon (que era cristão) não tinha medo de dizer. Pois, se dependesse exclusivamente de mim, os Rolling Stones não teriam vendido um único disco. Tal como o salário do louro José, a fortuna dos Stones para mim é algo difícil de assimilar. Sei o risco que estou correndo ao escrever isso. Os Stones estão anunciando mais uma excursão internacional e um fio de cabelo que Mick Jagger deixar, ou esquecer, no travesseiro de um hotel de São Paulo deverá alcançar alta cifra num leilão beneficente em prol do combate ao câncer. A caminho dos 80 anos, esses milionários cabeludos não saem das nossas vidas. Como nesse começo de noite em que estão aqui azedando o meu chope em dobro no Charlie.

– Garçom, traz mais um.