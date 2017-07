Coluna “Dicas” – Edição de 23/07/2017

Meia volta

Depois do barulho provocado pela rejeição de pedidos de informações apresentados pelo vereador Edvaldo Godoy (DEM), a bancada governista resolveu aprovar outros semelhantes apresentados pelo colega na última segunda-feira, 17. Só que desta vez, ao invés de documentos, Edvaldo quer respostas simples, do tipo “sim” ou “não”.

Embora tenha defendido a eventual criação de uma CPI para investigar o caso Sueli Feitosa, o prefeito Otacílio Assis (PSB), na verdade, ficou aliviado com a possibilidade dos vereadores desistirem da ideia. Nos bastidores, Otacílio afirma que “não é o momento” para iniciar uma investigação legislativa.

Uma CPI poderia atingir o governo em duas frentes. Poderia, por exemplo, causar uma espécie de tumulto na administração com a convocação de servidores e a requisição de milhares de documentos. Mas também causaria constrangimento por investigar uma das principais figuras do governo que Otacílio resolveu bancar no cargo. Trata-se do presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, acusado por Sueli Feitosa de tê-la extorquido com dinheiro quando descobriu o desfalque.

Se a CPI do desvio for mesmo sepultada, a Câmara poderá aprovar uma outra, para apurar possíveis fraudes no pagamento de horas extras na Codesan, que teria começado no governo tucano. Entretanto, a irregularidade também persistiu durante quase seis meses no governo de Otacílio Assis (PSB), o que obviamente deve ser alvo da investigação.

É pouco provável que o aumento no preço da gasolina retire carros das ruas de Santa Cruz. Com o trânsito cada vez mais complicado, os acidentes estão acontecendo com maior frequência. Um dos pontos críticos é a esquina da Tiradentes com a rua Alziro Souza Santos. Comerciantes do local já estão sugerindo a instalação de um semáforo, mas a direção do Demutran finge que não escuta…

O PRB, que acaba de receber a filiação do empresário João Binato, dono da rede Avenida de Supermercados, queria um outro candidato de peso, nada menos que o prefeito Otacílio Assis (PSB). Claro que o chefe do executivo respondeu negativamente, já que o primo Ricardo Madalena é candidato a reeleição como deputado…

O vereador Murilo Sala (SD) quer informações sobre problemas técnicos que estão deixando os santa-cruzenses sem canais de televisão por vários dias. O fato é altamente impopular, já que pode retirar do ar jogos de futebol ou as novelas das donas de casa. Segundo consta, houve mudança da empresa responsável pelo serviço, mas a promessa é que tudo já está se normalizando. Será?

Trabalho noturno

Este “causo” foi contado pelo Sr. Adãozinho, cujo repertório de histórias é sempre notável. O fato aconteceu quando um político da cidade, em plena campanha eleitoral, resolveu visitar um bairro da zona rural. No caminho, uma estrada de terra muito ruim e empoeirada, após uma curva acentuada, deparou-se com um lamaçal. Foi entrar com o carro e ficou enroscado, sem condições de sair daquele atoleiro. Foi aí que surgiu um matuto com um tratorzinho e ofereceu-se para rebocar o carro, pedindo uma certa quantia pelo trabalho.

Feito o serviço, o roceiro comentou que já era o décimo carro que ele desatolava naquele dia. O político, espantado, perguntou:

— Nossa! E para arar sua terra, você trabalha à noite?

Veio, então, a resposta comprometedora:

— Que nada! De noite eu tenho uma carreta com um tanquinho e venho encher este buraco com água de novo!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)