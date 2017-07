Ex-vereador Messias é condenado em Ourinhos

Acusação foi fraudar licitação para digitalizar documentos

A juíza Renata Ferreira dos Santos Carvalho, da 2ª Vara Criminal de Ourinhos, condenou o ex-vereador José Claudinei Messias a três anos de reclusão por fraudes no pagamento de serviços de microfilmagens entre 2005 e 2006, quando era o presidente da Câmara.

Ligado ao grupo político do ex-prefeito Toshio Misato (PSDB), Messias foi secretário de Desenvolvimento Econômico no governo de Belkis Fernandes (PSDB). Ele já foi condenado em ação anterior, por pagamentos irregulares a vereadores, na época em que era o presidente da Câmara.

Na recente ação penal, Messias foi acusado pelo Ministério Público de simular vários procedimentos licitatórios, fraudando documentos na modalidade carta convite e pagando por serviços não realizados. Segundo a denúncia, o ex-presidente provocou um grande prejuízo às finanças do Legislativo.

Na sentença, a juíza disse que a materialidade do crime ficou comprovada na ação, pois houve uma diferença de mais de R$ 97 mil entre a quantidade de documentos efetivamente digitalizados e o valor pago. Para chegar a esta conclusão, o Ministério Público requisitou uma perícia contábil.

A magistrada destacou, ainda, um fato curioso. Parte dos serviços de microfilmagens foi realizada antes mesmo da licitação, o que demonstra um “conluio” entre a presidência da Câmara e as empresas contratadas. Para ela, o esquema deu aparência de legalidade a uma licitação fraudulenta.

Na sentença, a juíza ressalta que José Claudinei Messias, por ser o presidente da Câmara na época dos fatos, deveria dar exemplos de probidade. “Revela-se bastante elevada a culpabilidade do acusado, possuindo, sem sombra de dúvida, plena consciência do caráter ilício de suas ações”, escreveu.

De acordo com a sentença, a pena de prisão foi substituída por outras privativas de direitos e prestação de serviços à comunidade. Messias ainda deverá pagar uma multa. O ex-vereador e ex-secretário ainda poderá recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo.