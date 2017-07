Filiação de empresário vira disputa partidária

Dono da rede Avenida de supermercados se filiou ao PRB

O empresário João Antonio Binato, dono da rede de supermercados Avenida, se filiou ao PRB na semana passada. O ato, que contou com a presença do presidente estadual do partido, deputado estadual Wellington Moura, selou uma disputa de bastidores que movimentou duas legendas nas últimas semanas e confrontou os deputados da região, o estadual Ricardo Madalena (PR) e o federal Capitão Augusto Rosa (PR), respectivamente de Santa Cruz e Ourinhos.

Binato sempre foi considerado um forte candidato, tanto para a Assembleia Legislativa como à Câmara Federal. Em 2010, quando disputou uma vaga de deputado estadual pelo PSC, o empresário alcançou impressionantes 51.744 votos. Entretanto, não foi eleito porque a legenda não conseguiu número maior de vagas.

Hoje, Binato volta a ser disputado por partidos políticos. O PRB foi o primeiro a convidá-lo para disputar o cargo de deputado federal. A legenda tem em Santa Cruz do Rio Pardo a liderança do vereador Luciano Severo, amigo particular do empresário. Além disso, a filiação de Binato tem o apoio velado do deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena.

O objetivo é garantir a eleição de um deputado que já provou ter votos. O PRB é o partido do deputado federal Celso Russomano, eleito em 2014 com mais de 1,5 milhão de votos, recorde em todo o País, superando até mesmo o palhaço Tiririca (PR), que alcançou 1,3 milhão. Russomano “puxou” outros candidatos eleitos, alguns com menos de 30 mil votos. Binato, neste caso, teria grandes chances de chegar a Brasília.

O problema é que a filiação do empresário ao PRB provocou ciúme político. O deputado federal Capitão Augusto Rosa (PR), por exemplo, vê em Binato um sério concorrente nas eleições do próximo ano, já que o dono da rede Avenida vai disputar o eleitorado da região, base eleitoral do militar.

Nas eleições de 2010, João Binato foi o mais votado em Santa Cruz do Rio Pardo, com 5.882 votos, mais que o dobro do segundo colocado, o deputado cassado Mauro Bragato (PSDB), que teve o apoio dos ex-prefeitos Adilson Mira e Maura Soares Macieirinha.

Bastidores

Nas últimas semanas, ao saber da provável filiação do empresário ao PRB, numa ação articulada por Ricardo Madalena, o deputado federal Capitão Augusto tentou “dar o troco” no colega santa-cruzense de partido.

Políticos ligados ao capitão passaram a oferecer a Binato uma legenda no próprio PR, mas a deputado estadual. Neste caso, o empresário iria disputar votos com Ricardo Madalena.

Para atrair Binato, o convite acenou com o fato do filho do deputado Tiririca, o comediante Tirullipa, ser um dos pré-candidatos à Assembleia Legislativa pelo PR. Como Tiririca é candidato a federal com mais de um milhão de votos praticamente garantidos, existe a expectativa de que o filho repita a performance. O problema é que geralmente na prática, a teoria é outra.

Na semana passada, Binato tomou a decisão mais segura e filiou-se ao PRB. Caso seja realmente candidato a deputado federal, vai disputar votos — e ciúmes — na região com o militar Capitão Augusto.