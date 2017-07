Kombi explode e fere dois

A explosão de um veículo de transporte de trabalhadores deixou dois homens gravemente feridos na manhã de terça-feira, 18, em Ourinhos. O acidente aconteceu na rodovia Orlando Quagliato, próximo ao quilômetro 24.

Segundo as informações, dois homens ficaram feridos gravemente com queimaduras, enquanto outros dois tiveram ferimentos leves.

O motorista da Kombi com placas de São Paulo contou que seguia no sentido capital-interior, quando o veículo começou a pegar fogo e o motor explodiu. “Meu amigo de serviço se apavorou e pulou da perua antes que eu estacionasse, com o veículo ainda em movimento”, contou. O ajudante bateu com a cabeça no asfalto.

Um outro homem que estava no veículo sofreu queimaduras graves. “Ele estava dormindo e, no susto, não conseguia tirar o cinto de segurança”, disse o responsável pela empresa de construção civil, que preferiu não se identificar.

Os outros dois homens que estariam nos bancos da frente da Kombi — o motorista e o dono da empresa de construção —, sofreram apenas ferimentos leves.

O fogo se alastrou rapidamente e consumiu quase tudo o que estava no interior da Kombi. Uma Bíblia, entretanto, não ficou totalmente queimada. O livro estava aberto em Malaquias e foi enconrado pelos bombeiros durante o trabalho de rescaldo.

Os dois homens que sofreram feridos graves foram encaminhados pela viatura UTI Móvel da Cart para a Santa Casa de Ourinhos. Um deles, com traumatismo craniano, está internado na UTI do hospital. Outro, com queimaduras graves, aguarda transferência para um hospital que seja referência no tratamento de queimaduras.