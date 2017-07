Câmara lembra 50 anos da RCC

Movimento “Renovação Carismática Católica”

foi homenageado pela Câmara na quinta-feira

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo realizou na noite de quinta-feira, 20, uma sessão solene para homenagear os 50 anos da Renovação Carismática Católica no Brasil. A lembrança aconteceu por solicitação do vereador Joel de Araújo (PRB), que também integra o movimento religioso. Dezenas de fiéis e autoridades religiosas prestigiaram o evento, que teve a presença do prefeito Otacílio Assis (PSB).

A RCC surgiu em Santa Cruz do Rio Pardo nos anos 1970, mas ganhou força na década seguinte por intermédio das ações do padre Esdras de Moraes Freire, pároco da igreja de São Benedito que morreu em 2006 vítima de meningite. Hoje, o movimento é muito forte em Santa Cruz e comanda, inclusive, uma casa de orações.

O vereador Joel de Araújo ressaltou que a RCC é “um movimento transformador da igreja”. Ele lembrou que as ações da Renovação Carismática ajudam inúmeras famílias na busca pela felicidade e evangelização. Autor do projeto que possibilitou a homenagem à RCC, Joel citou líderes católicos que foram importantes no crescimento do movimento em Santa Cruz.

O coordenador diocesano de Ourinhos, Wendell Ferrer, recebeu uma placa alusiva ao meio século do movimento no Brasil. Na tribuna, ele narrou a história da RCC no País, que teve suas origens há dois séculos, mas que começou oficialmente nos Estados Unidos no início da década de 1960. Segundo consta, ele é voltado para a experiência pessoal com Deus, particularmente através do Espírito Santo e seus dons. Esse movimento busca dar uma nova abordagem às formas de doutrinação e renovar práticas tradicionais dos ritos e da mística católica. Segundo Ferrer, a RCC é chamada de o “pentecostalismo da Igreja Católica”.

O padre Gilson Tomaz de Aquino, coordenador da Renovação Carismática na região, lembrou a importância da RCC para a Diocese de Ourinhos, assim como seus vários ministérios. “Ela se alimenta pela palavra de Deus. E é o Espírito Santo que alimenta este desejo de falar”, disse.

Ao final da sessão solene, foi exibido um vídeo aos presentes sobre as ações da Renovação Carismática Católica no Brasil. Em seguida, houve um coquetel no saguão da Câmara.