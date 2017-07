Cinema ‘foge’ do padrão comercial

Secretário diz que cinema gratuito precisa ser ‘compreendido’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Apesar das críticas nas redes sociais, o cinema de Santa Cruz do Rio Pardo, administrado pela secretaria de Cultura, não vai retornar ao circuito comercial. Isto significa que lançamentos não serão exibidos de imediato mas, em contrapartida, o ingresso ao cinema vai continuar gratuito. Na prática, segundo garante o secretário de Cultura Luciano Pimentel, o cinema poderá ter uma programação “cult”, com filmes clássicos que normalmente não são exibidos em salas comerciais.

Nas últimas semanas, por exemplo, o cinema de Santa Cruz — que funciona no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto” — exibiu a trilogia de “O Poderoso Chefão”, filmes de Alfred Hitchcock ou o clássico “Laranja Mecânica”, de Stanley Kubrick. As produções atraíram um público seleto, inclusive de cidades da região. Claro que a grade de programação também tem filmes novos, como “Moana”, que foi lançado há apenas alguns meses.

Segundo o secretário de Cultura, Luciano Pimentel, o cinema tem uma restrição tecnológica, pois os filmes em película já não são distribuídos pelas produtoras, que aderiram ao formato digital há alguns anos. A modernidade, portanto, “aposentou” os antigos projetores, exatamente como os equipamentos do Palácio de Santa Cruz. A saída foi recorrer a uma solução mais barata, uma vez que os equipamentos usados pelos cinemas comerciais custam em torno de R$ 500 mil. A prefeitura ganhou um aparelho de projeção digital que possibilita a projeção digital. É como se fosse um datashow, mas cumpre perfeitamente seu papel de exibir um filme com qualidade.

“Mas não queremos aderir ao cinema comercial”, garante Pimentel, “pois ficaríamos reféns de grades e horários”. Segundo ele, o Palácio “Umberto Magnani Netto” é um espaço fomentador da cultura e também exibe teatro, música e dança. Antes, trocar uma sessão de cinema por outra atividade cultural significava pagar uma multa às grandes produtoras. “Isto deve estar em R$ 20 mil por dia. Além disso, há até multas por atraso no início do filme”, contou o secretário. Pior é que o circuito comercial não permite cinema gratuita, já que alguns pagamentos estão relacionados à renda do público.

A solução para um cinema municipal, segundo Luciano, seria uma agenda flexível, com filmes diferenciados e possibilidade de suspender qualquer programação para dar lugar a outras atividades culturais. Foi aí que a secretaria fechou contrato com um projeto chamado de “licença guarda-chuva”.

É uma empresa particular que detém os direitos de produtoras do mundo inteiro. “Se tiver um filme iraniano na lista, podemos programá-lo para Santa Cruz”, diz Renata Sartori, diretora de Cultura e uma das responsáveis pelo cinema de Santa Cruz. Ela lembrou que há semanas houve a exibição de filmes de Tarantino, o cultuado diretor da “sétima arte”.

Público aumenta, garante a secretaria

Negociada no ano passado, a “licença guarda-chuva” só entrou em vigor em janeiro devido a limitações da lei eleitoral. Para a secretaria de Cultura, deu tão certo que o público do cinema em janeiro surpreendeu. “A gente programou filmes infantis para as matinês e produções do Tarantino para a noite. Foi um sucesso de público em todos os horários”, garante Renata.

A liberdade na programação permite, por exemplo, que escolas municipais participem da formação da grade, através de sugestões dos alunos.

“Aliás, com esta licença nós conseguimos atingir as escolas, pois antes era indispensável a cobrança do ingresso”, diz Renata Sartori. Segundo ela, a gratuidade do cinema de Santa Cruz provocou aumento na procura de escolas por sessões, inclusive de Ipaussu, Bernardino de Campos e Espírito Santo do Turvo, cidades onde não existem cinemas. “A verdade é que o público quadruplicou”, informou a diretora, lembrando que a única sala do Palácio, com 300 lugares disponíveis, já é climatizada.

Luciano Pimentel disse que a proposta do cinema municipal gratuito não é compreendida por pessoas que disparam críticas nas redes sociais. “Esta gente nunca frequenta o cinema de Santa Cruz e critica por outros interesses”, disparou o secretário. Renata Sartori vai mais longe e afirma que a reinauguração do cinema, em 2004, atendeu a outros objetivos, não propriamente culturais. “É tudo adaptado. Até o telão não é adequado, mas mudar tudo custa muito dinheiro”, disse.

Para Pimentel, quem vai às sessões no Palácio da Cultura procura basicamente cinema. “Nós não competimos com shoppings de centros regionais”, diz, explicando que nestes locais há outros entretenimentos e praças de alimentação diferenciadas. “Esses shoppings são roteiros de passeios, onde o cinema é apenas um dos atrativos, inclusive com filmes em 3D. E nenhum é municipal”, disse.

O secretário também rebate o argumento de que um cinema comercial seria lucrativo em Santa Cruz. “Se isto fosse verdadeiro, empresas do ramo já teriam montado cinemas na cidade”, disse. Ele anunciou que há planos de usar o sistema do cinema para outros projetos, como transmissão de jogos ou campeonatos de videogames. “O cinema do interior, enfim, precisa ser reinventado”, aposta Renata.