‘Futrica’ viveu a época romântica do futebol e aponta forte declínio

Técnico de times amadores lembra que

antes havia um campinho em cada quarteirão

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Brasil, um celeiro de craques. A frase, além de antiga, já não é verdadeira. Quem garante é Antônio Bianchi, que jogou em clubes amadores e ainda hoje treina alguns. “Os grandes campos de antigamente eram de terra batida e um tombo provocava ferimentos no atleta. Hoje, quase todos são gramados, mas não há mais jogadores”, reclamou. Ele admite, entretanto, que os “campinhos”, onde crianças costumavam jogar as “peladas” de fim de tarde, sumiram com a expansão urbana.

Poucos em Santa Cruz do Rio Pardo conhecem Bianchi pelo nome. Mas o “Futrica” do futebol amador todo mundo sabe quem é. Aos 75 anos, ele pertenceu à “velha guarda” do antigo Suzuki, time que levava o nome da empresa onde trabalhou durante 25 anos. “Quando entrei na firma, com 17 anos, já estava envolvido com futebol”, lembra. Na verdade, Bianchi foi volante do juniores do XX de Janeiro.

Futrica, aliás, foi um dos fundadores do time de futebol do Suzuki. Na época diretor do XX de Janeiro e encarregado da fundição da empresa, ele reuniu funcionários para discutir a fundação de uma equipe com o nome da antiga fábrica de máquinas de beneficiar cereais. Surgia, então, um clube que seria campeão amador várias vezes, mesclando trabalhadores e amigos da indústria nos anos 1970. No gol, por exemplo, marcou época o arqueiro Galego, aquele mesmo que hoje é dono de restaurante.

“Foi um time campeão que até hoje deixou saudades em Santa Cruz”, lembra. E era Futrica quem corria para acertar tudo, desde o uniforme até materiais esportivos. Era tão organizado que, anos mais tarde, virou técnico da equipe. E técnico linha dura. “Quem faltava num jogo, não jogava no outro. E não adiantava chiar”, garante.

O futebol era muito diferente, garante Futrica. “Havia muitos times. Só na zona rural de Santa Cruz do Rio Pardo tinha uns 40 — e todos bons”, lembra. “Eles jogavam de igual para igual com os times da cidade”, disse, citando times como Água das Pedras, Figueirinha de São Roque, Cocaes, Mombuca, Figueira dos Gazola, Sodreliense, Mandaguary, Jamaica, Cachoeira e muitos outros.

Os jogos eram marcados com antecedência, alguns com três meses devido à agenda lotada. “Atualmente é difícil acertar jogos entre as equipes. Algumas faltam”, garante.

Futrica hoje treina amadores no campo do XV de Novembro, da vila Madre Carmem. “Este time, por exemplo, foi seis vezes campeão amador em seguida, na década de 2000. Mas os jogadores se espalharam”, conta.

Queda

Com a experiência de décadas no futebol, Futrica garante que existem bons campos de futebol espalhados pela cidade. “Mas não há mais jogador, esta é a verdade. Parece que os jovens de hoje não pensam em coisas sadias. Muitos vão atrás de bebidas ou drogas”, admite. Ele conta que conheceu muitos garotos promissores no futebol que se afastaram e depois entraram no caminho das drogas.

Este fenômeno praticamente “matou” o futebol e desmantelou equipes tradicionais. Segundo o técnico, Santa Cruz ainda consegue, com muito esforço, organizar um campeonato amador. “Mas isto aconteceu em todos os lugares. Em Ourinhos, por exemplo, só devem existir quatro ou cinco times amadores”, lembra.

Outro fator que prejudicou o futebol foi a expansão urbana e o desaparecimento dos tradicionais “campinhos”. Afinal, nos anos 1960 e 1970, qualquer terreno vazio virava um local para “peladas” entre jovens. Havia até jogos na rua asfaltada, com latas ou tênis demarcando o gol. Futrica conta que o terreno onde depois foi construída a casa onde morou Rosa Quagliato, matriarca dos irmãos donos da Usina São Luiz, era um campinho movimentado. “Lá surgiram craques da cidade, como Noni e Mariani. O mesmo acontecia na praça da igreja Nossa Senhora de Fátima ou no quintal do madeireiro Faria. Tinha campinho em todo lugar”, lembra.

“Hoje é difícil. Os jovens preferem ficar no celular do que praticar esporte”, diz Futrica. “E veja que agora é tudo mais fácil, pois o jogador vai ao campo de carro ou van e tem a cervejinha garantida após o jogo. Antigamente a gente era transportado na carroceria de um caminhão”, conta.

O resultado óbvio desta crise é o afastamento do público. Segundo Futrica, um jogo amador entre times da cidade costumava atrair de 500 a 600 pessoas há 30 anos. “Hoje, se 10 torcedores acompanham já é considerado muito”, diz.

O experiente técnico disse que, caso uma reformulação geral não seja feita, a tendência é o Brasil deixar de ser considerado o País do futebol. “Hoje, ganha-se muito e joga-se pouco. Antigamente quem era dispensado da seleção acabava chorando. Agora os próprios jogadores pedem dispensa”, resumiu.

* Colaborou: Toko Degaspari

Times da memória de ‘Futrica’ *

Cruzeiro

Vila Oitenta

XV Madre Carmem

Graminha

Comecial

Botafogo

Suzuki

Esmeralda

Figueira São Roque

Figueira dos Gazola

Mombuca

Caetê

Cocaes

Lageadinho

Espírito Santo

Ipaussu

Ferroviário Bernardino

AABB

River

São Pedro

Bom Jesus (S. Pedro)

Jamaica

Bico Verde de Irapé

Água das Pedras

Usina São Luiz

Paulistinha

Guaporé

Olaria Ipaussu

Barreiro

Jacutinga

Snta Maria da Serra

Ribeirão dos Cubas

Caporanga

Nacional da Estação

Chavantense

Santa Rosa

Areia Branca

Domélia

Santa Bárbara

Criciúma

União

Santa Lúcia

Palmeiras

Buzolim

Figueira Branca

* OBS: Muitos já estão extintos ou sem atividades