‘No meio do caminho tinha um poste’

Poste esquecido no meio de uma avenida

causa transtornos a motoristas no Nagib

Um poste de iluminação pública é alvo de reclamação de moradores do Bairro Nagib Queiroz, em Santa Cruz do Rio Pardo. Na principal avenida do bairro, a Rosa Pereira Nantes, simplesmente há um poste no meio do asfalto.

Provavelmente o poste já estava no local quando a avenida começou a ser construída, há dois anos. É que houve até a pavimentação da pista, obra que se “desviou” do poste.

A Rosa Pereira Nantes possui um tráfego intenso de veículos e o poste é um risco constante para os mais distraídos.

Aliás, há várias marcas de frenagem no asfalto, denunciando que motoristas evitaram acidentes em cima da hora.

Segundo consta, o presidente da Codesan, Cláudio Gimenez, já se acidentou no poste, batendo a traseira de um Vectra da Codesan. “Se até o chefe da empresa foi vítima do poste e nada foi feito, o que podemos esperar?”, disse um morador que preferiu não se identificar.