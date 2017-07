Assalto tem sequestro e tiroteio; polícia prende um e busca outros

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Dois empresários de Santa Cruz do Rio Pardo foram ameaçados por um grupo de assaltantes no início da noite desta quinta-feira, 27, no bairro da Estação, após um assalto. Um deles foi levado como refém. Eles foram rendidos por pelo menos cinco homens e levados sob ameaça de armas. A Polícia Militar logo percebeu o crime e passou a perseguir o bando. As informações ainda são desencontradas, mas uma das vítimas é o empresário conhecido por Sérginho da Vips Salgados. O outro chama-se Gilberto e vende produtos eletrônicos.

Gilberto mora na rua Francisco de Abreu Sodré, perto do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”. Serginho foi até a casa porque estava comprando um aparelho de TV, mas Gilberto e familiares já estavam amarrados pelos assaltantes. Segundo consta, eles queriam abrir um cofre que se encontrava na residência.

O bando, então, resolveu deixar a casa, levando Serginho como refém. Gilberto e a mulher permaneceram amarrados dentro do banheiro da residência. Sérgio seguiu dirigindo seu Ford Fusion branco, junto com três assaltantes. Segundo consta, um deles apontava a arma para sua cabeça. Outros dois bandidos seguiram numa moto Yamaha que haviam roubado.

Neste momento, a Polícia Militar já havia recebido informações sobre um roubo em andamento no bairro da Estação. Nos altos da avenida Ângelo Carnevalle, uma viatura encontrou o Fusion descendo em direção ao centro. Os policiais retornaram e houve troca de tiros na altura do rio Pardo.

Como o carro levava um refém, a polícia teve cautela e apenas seguiu os assaltantes. No entanto, eles entraram na rua Saldanha Marinho no trecho em que a via termina no rio Pardo. O bando abandonou o carro e entrou na mata.

Um dos empresários foi libertado aproximadamente às 20h30, quando um dos sequestradores foi preso. Com ele, os policiais aprenderam uma arma.

Minutos depois, o outro empresário também foi libertado, nas imediações do final da rua Saldanha Marinho, às margens do rio Pardo. A polícia fez buscas na mata, mas até o momento ainda não encontrou o resto do bando. Há informações de que dois deles fugiram numa moto Yamaha.

Os empresários passam bem. As últimas informações dão conta de que a moto foi localizada no bairro rural da Graminha, mas até 21h não havia notícias de algum suspeito preso.