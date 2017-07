Assalto com reféns, tiroteio e duas prisões apavora população

Assaltantes tomam empresários como reféns,

trocam tiros e tentam fugir; dois já foram presos

Dois empresários de Santa Cruz do Rio Pardo passaram por momentos de terror nas mãos de um grupo de cinco assaltantes na noite de quinta-feira, 27, no bairro da Estação. Um deles, Sérgio Dourado, seguiu como refém no carro perseguido pela polícia e foi usado como “escudo humano” para que os bandidos fugissem. Dois já foram capturados pela polícia, um deles na madrugada de ontem.

A violência começou na casa do empresário Gilberto Garcia, no bairro da Estação, nas proximidades do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”. Conhecido como “Gilberto Construtor” e dono de uma loja de eletrônicos em Ipaussu, ele foi rendido em sua casa pelos assaltantes armados. Nervosos, eles ameaçavam atirar em Gilberto e na mulher dele. Diziam que a vítima seria “agiota” e que teria dinheiro num cofre. Segundo o empresário, porém, só havia documentos no cofre, que os bandidos não conseguiram arrombar.

De repente, chegou à residência o empresário Sergio Dourado, da empresa “Vips Salgados”. Ele queria comprar um aparelho de TV de Gilberto, mas também foi rendido. Sob ameaças, chutes e coronhadas com revólver, os três foram amarrados e colocados no banheiro, enquanto o bando tentou fugir no carro de Sérgio. Como o Ford Fusion é automático, os bandidos não conseguiram sair do local.

Eles libertaram Sergio para que o empresário fosse o motorista na fuga. Dourado disse que começou a dirigir com dois revólveres apontados para sua cabeça. Enquanto isso, vizinhos que perceberam a movimentação e o barulho avisaram a polícia. Uma viatura subia a avenida Ângelo Carnevalle no exato instante em que o Fusion descia com o empresário e três assaltantes. Outros dois roubaram a moto de Gilberto e também fugiram.

Pelo menos num pequeno trecho, houve perseguição em alta velocidade e troca de tiros. Os policiais, então, perceberam que havia um refém no carro e apenas continuaram a perseguição.

No entanto, o Fusion entrou na quadra final da rua Saldanha Marinho, no trecho em que a via termina no rio Pardo. O bando abandonou o carro e entrou na mata. Os policiais seguiram em perseguição pelo mato, com nova troca de tiros. Um dos assaltantes que estava no carro foi preso no meio do matagal, mas outros dois conseguiram escapar em direção à vila Divineia. A motocicleta também seguiu rumo ignorado.

O assaltante detido é David Luiz Gomes, que tentou resistir à prisão. Após ser algemado, ele confessou ter participado do assalto no bairro da Estação. David estava em liberdade há 10 dias, depois de cumprir quase 7 anos de prisão por tráfico.

Ninguém se feriu durante a ação cinematográfica. Além da moto de Gilberto, os ladrões levaram uma quantia em dinheiro e um relógio e uma corrente de Dourado. A arma em poder do bandido preso é um revólver calibre 38.

PM prende outro na noite de sexta

Na busca pelos assaltantes que provocaram um clima de terror em Santa Cruz do Rio Pardo na noite de quinta-feira, quando dois empresários foram rendidos e houve troca de tiros, a Polícia Militar, com apoio da Força Tática de Ourinhos e Bauru, fez uma operação que “fechou” a vila Divineia. Durante a fuga no dia anterior, os bandidos entraram no mato e seguiram em direção ao bairro. Horas depois, na noite de sexta, a PM conseguiu prender Maxsuel dos Santos, 23, que estava usando o relógio do empresário Sérgio Dourado.

O cerco às ruas do bairro começou no início da noite e só terminou às 2h da madrugada de ontem, com a prisão de mais um assaltante.

O suspeito estava na rua General Glicério e, ao ser abordado, resistiu e foi algemado. Apesar de negar participação no crime, ele não conseguiu esconder o relógio. Já preso, contou aos policiais onde estavam escondidos um cordão de ouro roubado do empresário da “Vips Salgados” — avaliado em R$ 7 mil — e a moto Yamaha Fazer 600 cilindradas, roubada da casa de Gilberto Garcia.

Os objetos estavam numa casa na rua Plácido Lorenzetti, próximo ao cemitério de Santa Cruz. Outro suspeito não se encontrava na residência, mas os policiais foram autorizados a entrar pelo pai. A moto, que vale R$ 25 mil, estava escondida no interior da casa. Mais tarde, Maxsuel foi reconhecido por uma das vítimas.

A polícia ainda busca os outros integrantes do bando, que podem ser localizados a qualquer momento.