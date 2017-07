Câmara discute restrições ao transporte para universitário

Alegando crise econômica, prefeito não vai mais

conceder transporte gratuito para todos no próximo ano

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo já receberam o projeto do prefeito Otacílio Assis (PSB) que acaba com o transporte de estudantes universitários totalmente gratuito a partir do próximo ano. Se aprovada, a lei que entra em vigor em janeiro de 2018 só vai beneficiar com a gratuidade os estudantes que cursaram o Ensino Média em sua totalidade nas escolas públicas. O transporte gratuito de universitários foi uma promessa feita por Otacílio na campanha eleitoral de 2012, quando foi eleito. O benefício também foi alvo de nova promessa nas eleições do ano passado.

A nova lei vai impor um valor maior do que era em 2012 — quando a prefeitura, na gestão Maura Macieirinha (PSDB), subsidiava o transporte em 45% — ao aluno universitário que estuda em faculdades de Marília, Jacarezinho, Ourinhos e Bauru e não se encaixar nas exigências da administração. Neste caso, o universitário deverá arcar com metade do custo do transporte.

Segundo a mensagem do prefeito Otacílio Assis aos vereadores, a crise econômica impede a continuidade do transporte totalmente custeado pelo governo municipal. “A administração se vê compelida a reduzir despesas e somente prestar auxílio econômico aos que realmente necessitam”, escreveu o prefeito.

De acordo com os critérios a serem adotados pela prefeitura, caso os vereadores aprovem o projeto, apenas quem cursou o Ensino Médio exclusivamente em escolas públicas terá o benefício do transporte gratuito. A norma é estranha, pois a família do universitário pode ter sofrido mudanças econômicas ao longo do estudo do filho.

Além disso, o benefício é restrito a estudantes que comprovem residência no município há mais de dois anos. Para tanto, a lei autoriza o governo a comprovar as informações mediante visitas, relatórios, laudos, pareceres, requisições “e outros expedientes legalmente permitidos, bem como valer-se de informações de demais órgãos públicos”.

O universitário só terá 100% do transporte custeado pela prefeitura caso tenha cursado o Ensino Médio em sua totalidade em escola pública ou cursado como bolsista integral em escola particular, desde que os pais ou responsáveis legais não sejam empregados da instituição de ensino. O estudante deverá comprovar, mediante apresentação do histórico escolar do Ensino Médio, o local onde cursou as referidas séries.

No decorrer do curso, o universitário ainda deverá demonstrar frequência regular de no mínimo 75% das aulas, sob pena da perda do benefício.

Restrições

Os universitários oriundos de escolas particulares pagarão 50% do valor das despesas do transporte, de acordo com o preço do quilômetro que consta no contrato administrativo para prestação dos serviços de transporte. O pagamento será feito diretamente à empresa contratada, no caso a “San Carlos Turismo”. O projeto não menciona como a empresa vai lidar com os casos de inadimplência, que podem prejudicar o transporte total.

Ainda de acordo com a proposta da administração, o preenchimento de vagas será por ordem de inscrição do estudante, mediante convocação pública. A quantidade de vagas será definida de acordo com “as disponibilidades financeiras do Poder Executivo”, segundo consta no projeto. A norma ainda dá poderes ao prefeito para regulamentar a lei “naquilo que for necessário”, sem a necessidade de aprovação dos vereadores.

Apreensão

A polêmica proposta sobre o fim do transporte gratuito para universitários só poderá ser votada dentro de duas semanas, já que o projeto apenas dará entrada na sessão da Câmara desta segunda-feira, 31. A questão já causa apreensão entre centenas de estudantes que diariamente viajam para outras cidades em busca do diploma superior.

O transporte de universitários foi instituído no governo de Onofre Rosa de Oliveira, nos anos 1980. O subsídio foi variável ao longo dos anos, de acordo com os custos, a crise e a conveniência política do governante.

Em 2012, quando venceu sua primeira eleição depois de três disputas seguidas, Otacílio Assis prometeu na campanha eleitoral conceder o transporte gratuito caso fosse eleito. O benefício, porém, só foi instituído no segundo ano da administração.

A gratuidade aumentou o número de estudantes que utilizam o benefício. Hoje, calcula-se que aproximadamente 1.000 alunos estão inscritos no programa. É provável que em 2018 o número de universitários seja reduzido, já que nem todas as famílias conseguirão suportar os custos das despesas.