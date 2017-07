Hoje tem Frejat

A 15ª edição do festival “Rock Rio Pardo”

termina hoje com apresentação de Frejat

Termina neste domingo, 30, a 15ª edição do “Rock Rio Pardo”, que está sendo realizado no recinto “José Rosso”, na Expopardo. Ontem, estava programada a apresentação da banda “Matanza”, de hard rock. Hoje, a principal atração é o roqueiro Frejat, fundador do “Barão Vermelho”. Muitas bandas de Santa Cruz e região animam o público a partir da tarde.

A expectativa dos organizadores é que o evento receba vinte mil pessoas em dois dias. Ontem, houve apresentação das bandas Charlie Marte (Jacarezinho-PR), The Hangovem e Baleia Mutante (São Paulo), Gato Carteiro (Jahu), No Fate, Landau 69 (Santa Cruz) e Sephion (Santos), além do fechamento com a Matanza.

Hoje os portões estarão abertos no início da tarde. Os shows estão programados para começar às 15h, com apresentação das bandas Elder King (São José do Rio Preto), Kataklisma (Santa Cruz do Rio Pardo), Deck 55 (Bauru). O encerramento terá o cantor solo Frejat, fundador e ex-integrante da banda “Barão Vermelho”, que teve Cazuza como principal personagem.

Promovido pela secretaria de Cultura e Comissão de Bandas da Cidade, o festival tem os cachês das principais atrações bancados pela prefeitura. O evento, por sua vez, cobra — a título de “ingresso” — um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será destinada a entidades assistenciais. Não é permitida a entrada com bebidas ou alimentos porque o local possui praça de alimentação.

Idealizado em 2002, a festa vem ganhando destaque nos últimos anos e ampliando as atrações nos últimos anos, quando a prefeitura passou a investir forte no festival. O palco da Expopardo já recebeu, por exemplo, “Dr. Sin”, “Ultrage a Rigor”, “Raimundos”, “Ira!”, “Velhas Virgens”, “Titãs” e “Sepultura”.

O “Rock Rio Pardo” — que perdeu o “in” para não ter problemas com o festival do Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo — também ganhou visibilidade na mídia. No ano passado, foi tema de reportagem de uma página inteira no jornal “Folha de S. Paulo”.

O festival já integra o calendário turístico de Santa Cruz do Rio Pardo, mas esteve ameaçado no final do ano passado, quando o prefeito Otacílio anunciou que iria cortar todas as verbas de eventos musicais. A medida atingiria a “Festa do Peão de Boiadeiro” e o festival de rock. Entretanto, em janeiro ele voltou parcialmente atrás, ao anunciar que a festa do peão continuaria a ter auxílio financeiro do município. A decisão aliviou os organizadores do festival “Rock Rio Pardo”.

(Colaborou: André Fleury)